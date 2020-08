Gulbenes novadā gatavojas militārajām mācībām

No 25. līdz 27.septembrim notiks šāgada lielākās Zemessardzes militārās mācības “Zobens 2020”, kuru laikā tiks vērtētas vienību spējas pildīt valsts aizsardzības uzdevumus.

Tas būs ikgadējs noslēguma pasākums visiem zemessargiem, kuri gada garumā ir trenējušies, piedalījušies apmācībās un guvuši lauka kauju iemaņas. Zemessardzes 25. kājnieku bataljona komandieris Ģirts Pintāns laikrakstam skaidro, ka tas būs sava veida pārbaudes vingrinājums vai pat eksāmens, pēc kura norises tiks analizētas kļūdas un nepilnības, lai uzlabotu nākamā gada apmācību procesu.

“Gulbenes novadā būs vietas, kur karavīru koncentrācija būs neliela, taču būs arī tādas, kur to blīvums būs samērā liels. Tās aptvers visu novadu, līdz ar to iedzīvotājiem jābūt gataviem jebkurā brīdī satikt karavīrus formastērpos vai militāro tehniku, par ko nevajadzētu uztraukties. Kā katru gadu administratīvajam atbalstam tiks lūgta Gulbenes policijas palīdzība, kura nepieciešama ceļu posmos, kur notiks apmācības vai kaujas darbību imitācija. Pastāv iespēja, ka būs slēgti kādi mazākas nozīmes ceļi, taču tas notiks ļoti īslaicīgi (maksimums līdz 10 minūtēm) un netraucēs civilā transporta un iedzīvotāju kustību. Mācībās tiks iesaistīta gan mūsu pastāvīgā, gan jaunā augstas mobilitātes tehnika, kura pārvietosies tikai iepriekš saskaņotā teritorijā. No mūsu bataljona vien mācībās piedalīsies vairāk nekā 150 karavīri, taču kopējais dalībnieku skaits pārsniegs tūkstoti un tās notiks visā Vidzemes teritorijā. Kauju imitācijas laikā tiks izmantota tikai un vienīgi mācību munīcija, kura radīs troksni un vizuālos efektus, tāpēc nekādā gadījumā nepastāv apdraudējum ne civiliedzīvotājiem, ne pašiem karavīriem. Atbalstu sniegs arī igauņu karavīri, kuri veiks pretinieka funkciju un imitēs uzbrucējus. Nosacītā pretinieka lomu pildīs Igaunijas aizsardzības spēku zemessardzes jeb brīvprātīgās līgas karavīri. Šīs mācības noritēs sadarbībā ar “Latvijas valsts mežiem”, kas sniegs atbalstu pretmobilitātes šķēršļu izvietošanā, bet mācību uzdevumu izvērtēšanu veiks Zemessardzes trešās Latgales brigādes karavīri. Mācības notiks realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos, tāpēc tās nav iespējamas poligonā un tām jānotiek reālā vidē, respektīvi, laukos, mežos un apdzīvotās vietās. Nenoliedzami, tās skars arī privātas teritorijas, tāpēc jau laikus esam vienojušies ar zemju īpašniekiem un pateicamies viņiem par sapratni un atbalstu. Tas pats jāteic arī darba devējiem, kuri savus darbiniekus palaiž uz šīm mācībām, un tas ir arī viņu ieguldījums mūsu valsts drošībā. Šādās mācībās katrs karavīrs uzlabo savas prasmes - gan individuālās, gan kolektīvās kopumā, un to veicina sadarbība ar citu vienību karavīriem, kas ir ļoti svarīga. Tas vajadzīgs tāpēc, lai nepieciešamības gadījumā spētu aizsargāt sevi, savu valsti, novadu un ģimeni,” saka Ģ.Pintāns. Viņš aicina visus zemessargus piedalīties šajās mācībās.

Savukārt Zemessardzes 25. kājnieku bataljona civilmilitārās sadarbības jaunākā speciāliste Agnese Stepāne skaidro, ka vietās, kur būs notikušas kauju imitācijas, pēc to norises tiks veikti sakopšanas darbi. Lai gan nekas no tā, kas paliek pēc mācībām, nav bīstams ne cilvēkiem, ne dabai, teritorijas sakopšana neizpaliks. Taču, ja kādam no iedzīvotājiem turpmāk šajās vietās izdodas atrast militāra rakstura lietas, tiek lūgts par to ziņot Zemessardzes 25. kājnieku bataljonam pa tālruni 29142665.