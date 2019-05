Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 20. līdz 30.maijam Gulbenes iecirknī saņemta informācija par 89 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums; reģistrēti 4 ceļu satiksmes negadījumi bez fiziski cietušām personām; pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 4 transportlīdzekļu vadītāji; reģistrēti 2 nelaimes gadījumi darba vietā, 9 notikumi pret sabiedrisko kārtību, kā arī 2 gadījumi, kad persona atradusies alkohola reibumā sabiedriskā vietā. 25.maijā pulksten 16.50 Stāmerienas pagastā kāds vīrietis, vadot paštaisītu traktoru, netika galā ar tā vadību, kā rezultātā traktors apgāzās. Vīrietis guva miesas bojājumus un nogādāts medicīnas iestādē. Policija skaidro notikušā apstākļus. Laika posmā no 24. līdz 25.maijam pulksten 7.00 Stradu pagastā nenoskaidrots vadītājs ar nenoskaidrotu transportlīdzekli uzbrauca stāvēšanai novietotai automašīnai “Mazda”, bojājot to, un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā. 25.maijā pusnaktī Gulbenē, Rīgas ielā, kādas mājas pagalmā vīrietis sabojājis automašīnu “BMW”, izsitot vējstiklu. Policija noskaidro materiālos zaudējumus.