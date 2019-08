Gulbenes novada iedzīvotāji iebilst pret pašvaldības ieceri pārdot 142 hektārus meža Jaungulbenes pagastā (+ vēstule)

Protestējot pret Gulbenes novada domes ieceri izsolē pārdot nekustamo īpašumu "Sils", kas sastāv no 142 hektāriem augstvērtīga meža Jaungulbenes pagastā, piecu dienu laikā savākti 695 cilvēku paraksti, kas šodien iesniegti domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam (ZZS), aģentūrai LETA stāstīja iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve Ilze Vanaga.

Viņa stāstīja, ka "Sils" Gulbenes novada iedzīvotājiem ir nozīmīga atpūtas, ogošanas un sēņošanas vieta, kuru pašvaldība, nekonsultējoties ar vietējiem iedzīvotājiem, ir izsolījusi, lai iegūtu finansējumu trīs infrastruktūras projektu līdzfinansēšanai.

Vanaga uzsver, ka par izsoles faktu iedzīvotāji uzzināja pēdējā brīdi, kad izsole jau bija notikusi, proti, 15.augustā. Iedzīvotāji pašvaldībai pārmet to, ka izsole rīkota ārkārtīgi lielā steigā un informācija par izsoli nebija izvietota pie nekustamā īpašuma "Sils".

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāve norāda, ka šajā gadījumā runa ir par vērtībām, kas Jaungulbenes cilvēkiem tiek atņemtas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētas un citu pagastu iedzīvotājiem. "Brīvdienās uz šo mežu aiziet vairāk cilvēku nekā uz vietējo luterāņu baznīcu," piebilda Vanaga.

Iedzīvotāji uzskata, ka šo nekustamo īpašumu vajadzētu saglabāt pašvaldības vai vismaz VAS "Latvijas valsts meži" īpašumā nevis pārdot zviedru investoram. Ja pašvaldībai vajag naudu, tad var rīkoties arī racionālāk un nodot īpašumu kādam mežsaimnieku kooperatīvam apsaimniekošanai nevis pārdot, iedzīvotāju viedokli pauda Vanaga.

Viņa piebilda, ka patlaban pašvaldībā nav krīzes vai kara situācija, lai būtu neatliekama vajadzība mežu pārdot. Varbūt lietderīgāk būtu pārskatīt esošo projektu tēriņus un izvērtēt, vai tie visi ir nepieciešami un dos atdevi ilgtermiņā.

Savukārt Ivars Kažmers piebilda, ka pašvaldība, izsolot nekustamo īpašumu, noteikumos varēja iestrādāt prasību, ka jaunajam īpašniekam ir jānodrošina meža pieejamība iedzīvotājiem un jānodrošina īpašuma ilgtspējīga apsaimniekošana, ko garantē FSC sertifikāts.

Vanaga stāstīja, ka jautājums par nekustamā īpašuma "Sils" izsoles rezultātu apstiprināšanu jau izskatīts finanšu un tautsaimniecības komiteju sēdēs un 29.augustā par to lems domes sēdē.

Lai pievērstu pašvaldības vadības uzmanību "Sila" lielajai nozīmei vietējo iedzīvotāju dzīvē, 28.augustā plkst.17.30 Jaungulbenes Sila draugi aicināti uz "Pasēd-ēšanu Silā". Tikšanās pie Siladzirnavu ezera slūžām. Būs ekspedīcija uz Lapsu kalnu kopā ar ornitalogiem Uldi Ļoļānu un Gaidi Grandānu un sarunas par putniem, ķērpjiem. "Sila" teritorijā ir divi mikroliegumi.

"Aicinām uz miermīlīgām sarunām par cilvēku-latvieti, kam mežs ir ģimenes locekļa statusā. Ņemiet līdzi savus našķus un padzeramos," sacīja Vanaga.

Saskaņā ar izsoles nolikumu izsolāmās mantas nosacītā cena bija 480 000 eiro.

* * *

Gulbenes novada iedzīvotāju iesniegums domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam

26.augustā Gulbenes novada domē iesniegts iesniegums domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam, kuru parakstījuši 695 novada

iedzīvotāji ar lūgumu apturēt pašvaldībai piederošā īpašuma "Sils" pārdošanu ārvalstu investoram. Iesnieguma teksts ir šāds:

Atsaucoties uz 2019.gada 20.augustā laikrakstā “Dzirkstele” publicēto rakstu “Pret ko iemaina unikālo “Silu””, pagasta iedzīvotāji vēlas paust savu neapmierinātību ar Gulbenes novada domes lēmumu pārdot ārvalstu firmai pašvaldībai piederošo īpašumu “Sils”. Jau izsenis “Sils” ir bijis novada iedzīvotāju iecienīta atpūtas, sēņošanas un ogošanas vieta, ņemot vērā jauno situāciju, neesam pārliecināti, ka arī turpmāk varēsim izmantot šo īpašumu kā rekreācijas vietu. Mēs izprotam Gulbenes novada pašvaldības finansiālās grūtības, īstenojot novadam svarīgus projektus, tomēr uzskatām, ka ir iespējami citi risinājumi, meklējot līdzfinansējumu.



Uzskatām, ka šis lēmums ir pārsteidzīgs un vērsts uz īstermiņa labumaguvumu. Neiebilstam pret meža izciršanu kā tādu, un šis risinājums

varētu būt pašvaldībai kā viens no finanšu gūšanas avotiem, līdzfinansējot projektus un tajā pašā laikā saglabājot īpašumu novada

pārvaldībā.



Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadamvaram lasīt sekojošo: “Kā negatīva tendence jāmin skuju koku īpatsvarasamazināšanās, kas liecina par to, ka pienācīgi netiek atjaunotas skujukoku cirsmas. Mežu resursu izmantošana jāattīsta videi draudzīgā unracionālā veidā, saglabājot meža ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālāsfunkcijas, veicinot augstvērtīgu mežu audzēšanu un kokapstrādes uzņēmumuattīstību ar augstu gala produkcijas pievienoto vērtību un inovatīvāmbezatlikumu tehnoloģijām. Vienlaicīgi jāsaglabā mežu ekosistēmubioloģiskā daudzveidība un jānodrošina sabiedrības vajadzības pēcatpūtas mežā (sēņošana, ogošana, medības, putnu vērošana, orientēšanāssports utt.)” (48.lpp.).



Vēlamies jautāt, kā īpašuma “Sils” pārdošana sakrīt ar iepriekšminētonostāju meža īpašumu apsaimniekošanā, kā arī vai nav iespējams

nepieciešamos līdzekļus gūt no pārdomātas budžeta konsolidācijas? Lūdzam ņemt vērā mūsu viedokli un 29.augusta domes sēdē neapstiprināt notikušās izsoles rezultātu.