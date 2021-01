Gulbenes novadā ievieš jaunu tradīciju – ilggadēju laulāto pāru finansiālo atbalstu

Ar 1.februāri Gulbenes novadā deklarētajiem laulātajiem pāriem, kuri kopā nodzīvojuši 50 gadus un vairāk, pašvaldība paredz dāvāt naudas summas: uz 50. kāzu jubileju – 50 eiro, uz 55.jubileju – 75 eiro, uz 60.jubileju – 100 eiro, uz 65.jubileju – 125 eiro, uz 70.jubileju – 150 eiro.

To paredz novada deputātu apstiprinātie grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”. Iepriekš pašvaldībā nebija paredzēts materiāli atbalstīt ilgi laulībā dzīvojošos pārus.

Lai saņemtu materiālo palīdzību, vienam no laulātajiem gada laikā no kāzu jubilejas datuma sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un laulības apliecības kopija. Gadījumā, ja persona nav spējīga šādu iesniegumu uzrakstīt, tad lēmums par materiālās palīdzības piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Gulbenes novada pagastu pārvalžu, pilsētas pārvaldes vai sociālā darbinieka ierosinājumu, kas apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt šādu materiālo palīdzību. Materiālo palīdzību piešķir, ja vismaz viens no laulātajiem savu pamata dzīvesvietu ir deklarējis Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Materiālo palīdzību izmaksā iesniegumā norādītajai personai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Šāds ilggadējo laulāto pāru atbalsts ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva. Provizoriski gadā papildus šāda atbalsta sniegšanai pašvaldībai savā budžetā vajadzēs paredzēt 4500 eiro.

Noteikumu grozījumu funkcionēšanu nodrošinās novada sociālais dienests.