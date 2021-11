No 15.novembra nodarbinātie izglītības procesā un tā nodrošināšanā varēs piedalīties tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa “Dzirkstelei” stāsta, ka izglītības iestāžu vadītāji ir saņēmuši iesniegumus no pedagogiem par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu. Pilnībā vakcinējušies ir 94 procenti no izglītības iestādēs strādājošajiem. Apmēram 2 procenti ir uzsākuši vai plāno uzsākt vakcinēšanos, ir paredzams, ka 4 procenti izglītības iestādēs strādājošo var arī pārtraukt darba tiesiskās attiecības.