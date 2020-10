Kopumā 19 izglītības iestāžu (kuras dibinājusi Gulbenes novada pašvaldība) vadītājiem mēnesī atalgojumā tiek izmaksāti 24 946 eiro (pirms nodokļu nomaksas) – liecina novada domes 24.septembra sēdes protokols.

Vislielākā mēnešalga ir Gulbenes novada vidusskolas direktorei Lindai Ūdrei-Rizgai – 2274 eiro. Viss viņas atalgojums tiek apmaksāts no valsts mērķdotācijas. No skolu direktoriem otra lielākā alga ir Sveķu pamatskolas direktoram Aigaram Lasim – 1868 eiro. Arī viņa alga tiek maksāta no valsts mērķdotācijas.

No visām astoņām novada pašvaldības pārziņā esošajām vispārizglītojošajām skolām tikai vienā gadījumā direktoram pie darba algas ir jāpiemaksā pašvaldībai (nepietiekamā skolēnu skaita dēļ). Tas attiecas uz Gulbīša pamatskolas direktori Sarmīti Puriņu. Pašvaldība katru mēnesi no sava budžeta viņas atalgojumam atvēl 368 eiro. Kopumā direktores mēnešalga veido 1056 eiro, lielākā tās daļa tiek apmaksāta no valsts mērķdotācijas. 1056 eiro ir arī pati mazākā mēnešalga novada pašvaldībā starp visiem izglītības iestāžu vadītājiem. Tādu algu saņem pavisam piecu izglītības iestāžu vadītāji.

No budžeta alga tiek maksāta visu astoņu bērnudārzu vadītājiem, kā arī trīs profesionālās ievirzes skolu – mūzikas, mākslas, sporta – direktoriem.