Gulbenes novadā Izglītības pārvaldei piešķirs īpašas pilnvaras

Ja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās sakarā ar COVID-19 izplatību būs sevišķi kritiska, pašvaldība ir tiesīga lemt par C modeļa izmantošanu mācību procesa organizēšanā savās dibinātajās skolās (vispārizglītojošajās, kā arī mākslas, mūzikas un sporta skolā). 29.oktobrī vietējie deputāti novada domes sēdē lems par to, kam piešķirt tiesības izlemt un operatīvi rīkoties C modeļa ieviešanā.

C modelis nozīmē, ka tiek pārtraukts klātienes mācību process skolā vai tikai kādā no klašu kolektīviem/grupām. Tad notiek mācību modeļa maiņa uz attālināto apmācību.

Diskutējot par šo jautājumu 21.oktobrī domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē, deputāti konceptuāli vienojās, ka šī atbildība – vajadzības gadījumā pieņemt lēmumu par C modeli - ir jādeleģē pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai Edītei Kanaviņai.

Viņa arī atgādināja, ka izglītības iestādē mācību procesu ir iespējams īstenot pavisam trīs veidos. A modelis paredz, ka mācības notiek klātienē pilnīgi visās klašu grupās. B modelis paredz, ka klātienē notiek mācības 1.-6.klašu skolēniem, bet 7.-12.klašu skolēniem ir iespēja organizēt mācības attālināti. Tādā gadījumā maksimālais laiks, kad mācības var noritēt attālināti, ir 60 procenti no kopējā mācībām paredzētā laika. Savukārt C modelis pilnībā ir pašvaldības ziņā, bet tam ir jābūt pamatotam ar Slimību profilakses un kontroles centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta rekomendācijām. Tas attiecas uz situācijām, kad parādās COVID-19 saslimšanas gadījumi skolā. “Esošā situācija valstī rāda, ka lēmumi ir jāpieņem tūlītēji, ja ir konstatēts inficēšanās gadījums. Tas vajadzīgs, lai slimība neizplatītos tālāk,” sacīja E.Kanaviņa.

No 26. līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 13.oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.