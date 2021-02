Gulbenes novadā janvārī reģistrēti 13 mazuļi un 30 mūžībā aizgājuši cilvēki

Gulbenes novadā janvārī reģistrēti 13 jaundzimušie: 8 zēni un 5 meitenes, tajā skaitā dvīnīši.Puisīšiem doti vārdi: Dinārs, Everts, Toms, Fricis, Alberts, Pauls, Reinolds, Olivers. Meitenēm doti vārdi: Karlīna, Sindija, Agija, Veronika, Maija.Gulbenē deklarēti 7 jaundzimušie, Rankas pagastā – 3, pa vienam jaundzimušajam - Jaungulbenes, Lejasciema un Lizuma pagastā.



Janvārī reģistrēti 30 aizsaulē aizgājuši cilvēki, no tiem 14 ir vīrieši vecumā no 38 līdz 96 gadiem un 16 sievietes vecumā no 43 līdz 97 gadiem. Miruši desmit Gulbenes iedzīvotāji, četri mirušie ir Lejasciema pagastā, pa diviem - Jaungulbenes, Stāmerienas un Tirzas pagastā, pa vienam - Beļavas, Lizuma, Līgo, Rankas un Stradu pagastā. Piecu personu dzīvesvietas bija deklarētas citā pašvaldībā.



Janvārī veikts arī viens laulības reģistrs. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.