Gulbenes novadā jauni Covid-19 gadījumi

Latvijā lēnām turpina pieaugt saslimstība ar Covid-19. Arī Gulbenes novadā ir atklāti jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19. Par to “Dzirksteli” informē Slimību profilakses un kontroles centra pārstāve Ilze Arāja.

Šīs nedēļas sākumā Gulbenes novadā atklāti pieci jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi. “Tie ir atsevišķi gadījumi ģimenēs,” saka I.Arāja.

Pēc 14 dienu kumulatīvās saslimstības novados uz 100 000 iedzīvotājiem Gulbenes novads iekļuvis TOP 5 ar 76,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem.

Pilsētā klīst baumas, un arī “Dzirkstelei” tika vaicāts, vai tiesa, ka pie mums “klejo” īpašs Covid-19 variants. I.Arāja “Dzirkstelei” to neapstiprina, norādot, ka tā nav.

Piesardzība un vakcinācija

I.Arāja atgādina par piesardzības pasākumu ievērošanu ikdienā – ievērot divu metru distanci, mazgāt rokas, palikt mājās, ja jūtas slims. “Raugoties, ka tuvojas rudens, kad daudzas aktivitātes no āra pārcelsies uz iekštelpām, skolās uzsāks jauno mācību gadu, arī atvaļinājumu laiki beidzas, un uz rudeni cilvēki atgriežas darbavietās, būs intensīva kustība iekštelpās, tad vakcinācija ir tā, kas mūs var pasargāt. Latvijā dominē lipīgais Covid-19 vīrusa delta variants, līdz ar to izplatība sabiedrībā ir straujāka. Cik procentuāli liela sabiedrības daļa būs vakcinējusies, tik veiksmīgi varēsim vīrusa izplatību mazināt,” saka I.Arāja.

No visiem jūnijā ar Covid-19 saistītajiem nāves gadījumiem 99,2 procenti mirušo nebija vakcinēti pret Covid-19 vai viņiem nebija pabeigts vakcinācijas kurss. Arī vairākums, kuri smagi saslima ar Covid-19 un kuriem bija vajadzīga ārstēšana slimnīcā, nav bijuši vakcinēti pret Covid-19. Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus saņemt Covid-19 vakcīnu. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.