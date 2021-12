Gulbenes novadā - jauni informācijas stendi

Lai veicinātu Gulbenes novada tūrisma infrastruktūras sakārtošanu, jau pagājušajā gadā tika uzsākts un šogad turpināts darbs pie informācijas stendu informācijas satura nomaiņas un jaunu stendu izvietošanas vietās, kur stendi līdz šim nebija izvietoti, bet būtu nepieciešami. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” direktore Simona Sniķe.

S.Sniķe stāsta, ka kopumā tiks atjaunoti 10 stendi. Darbi tika veikti sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājiem, saņemot atbalstu gan jauno stendu vietu izvēlē, gan informācijas atlasē un maketēšanā.



Informācijas stendi atrodas stratēģiski nozīmīgās vietās, iebraucot Gulbenes novadā un Gulbenes pilsētā. “Esošo stendu rāmji bija labi saglabājušies gandrīz 10 gadus, arī esošo stendu vietas tika veiksmīgi izvēlētas vēl iepriekšējā to uzstādīšanas reizē, tāpēc bija nepieciešams nomainīt tikai to saturu. Savukārt, pa šo laiku redzot vajadzību pēc informācijas stendu izvietošanas citās stratēģiski nozīmīgās vietās, tika izvietoti jauni četri stendi pa vienam no Alūksnes un Cēsu novada puses un diviem no Balvu novada puses (uz autoceļa Gulbene-Balvi un uz autoceļa Gulbene-Rēzekne),” stāsta S.Sniķe.

Informācijas stendu mērķis ir sniegt tūristiem informāciju par tūrisma uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem, naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem Gulbenes novadā, kā arī citu būtisku informāciju, piemēram, kur var iznomāt velosipēdus, SUP dēļus, saņemt veloservisa pakalpojumus un citu. Informācija uz tiem ir pieejama latviešu un angļu valodā. Uz stendiem ir izvietota Gulbenes novada karte, fotogrāfijas ar dažādiem objektiem un vietām, kā arī QR kods, kas aizved uz mājaslapu www.visitgulbene.lv, lai nepieciešamības gadījumā tūrists var saņemt pilnīgāku informāciju par sev interesējošu objektu, naktsmītni vai citu uzņēmumu.