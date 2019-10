Gulbenes novada jauniešus aicina izteikt viedokli par valsts svētku nozīmi

Tuvojoties 11. novembrim un Latvijas valsts svētkiem, ik gadu godinām un atceramies tos, kuri cīnījušies par mūsu zemes brīvību, pie apģērba piespraužot sarkanbaltsarkanu lentīti. Lai noskaidrotu, kādas ir jauniešu svētku svinēšanas tradīcijas un izpratne par patriotismu, Biznesa augstskola Turība izveidojusi apauju, kurā aicina piedalīties Gulbenes novada jauniešus līdz 25 gadiem.





Aptaujā plānots noskaidrot, vai jaunieši svētku laikā plāno apmeklēt pasākumus, kā arī to, kurš no notikumiem viņos veido pacilājošākās un patriotiskākās sajūtas. Tāpat jaunieši aicināti izteikt savu viedokli par to, kas ir latviskas vērtības un kāds ir patriotisks cilvēks, vienlaikus skaidrojot, vai viņiem ir vēlme izprast dažādus Latvijas vēstures notikumus. Aptauja kalpos kā uzskates materiāls, atspoguļojot jauniešu domas par 11. un 18. novembri, kā arī to, cik patriotiski un atbildīgi viņi ir.





Patriotisms, valstiskās vērtības un izpratne par tām katram no mums mēdz atšķirties – vieniem piederības sajūtu Latvijai veido ģimene un radinieki, citiem - daba, kultūra, cilvēki un tradīcijas. Ik gadu valsts svētki un to ietvaros rīkotie pasākumi sabiedrībā rada vienotības sajūtu un sekmē iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par savu zemi. Bet, vai arī jaunieši spēj izprast Latvijas valstij nozīmīgās dienas, vai izprot vēstījumu un tajā iekļautās vērtības?





Jaunieši tiek aicināti veltīt divas minūtes, lai aizpildītu anonīmu aptaujas anketu. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujā līdz 7. novembrim aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.





Aptaujas anketa meklējama ŠEIT