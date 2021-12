Gulbenes novadā joprojām vairāk mirst nekā dzimst

Oktobrī reģistrēti 9 jaundzimušie, sastādīti 25 miršanas reģistri, kā arī 6 laulības reģistri. Dzimšanas apliecības saņēmuši 3 zēni un 6 meitenes. Zēniem vecāki devuši vārdus Gustavs, Raiens, Toms. Meitenītēm dāvināti vārdi: Mia, Nora, Romija, Anete, Marta, Ieva.

3 bērni māmiņām ir pirmie, 5 – otrie, 1 – piektais. 3 jaundzimušie deklarēti Gulbenē, 2 jaundzimušie – Lizuma pagastā un pa 1 jaundzimušajam – Beļavas, Rankas, Stāmerienas, Daukstu pagastā.

No oktobrī reģistrētajiem, 25 aizsaulē aizgājušajiem iedzīvotājiem, 11 ir vīrieši vecumā no 46 līdz 93 gadiem un 14 sievietes vecumā no 64 līdz 97 gadiem.

Reģistrēti miruši 9 Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, 3 no Lejasciema, pa 2 no Beļavas, Galgauskas un Stradu pagasta, pa 1 no Daukstu, Druvienas, Litenes, Lizuma, Rankas pagasta, 2 personu dzīvesvieta bija deklarēta citā pašvaldībā. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa.