Gulbenes novadā jūlijā reģistrēti 14 jaundzimušie

Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā reģistrēti 14 jaundzimušie un sastādīti 22 miršanas reģistri. Dzimšanas apliecības saņēma 9 zēni un 5 meitenes. Zēni nosaukti šādos vārdos: Ričards, Sandris, Deniss, Lūkass, Gustavs, Aigars, Kristofers, Ritvars, Miķelis. Meitenītēm doti šādi vārdi: Ieva, Ketrīna, Elīna, Agnese, Annika. Savukārt no jūlijā reģistrētajiem 22 aizsaulē aizgājušajiem iedzīvotājiem10 ir vīrieši vecumā no 41 līdz 89 gadiem un 12 sievietes vecumā no 59 līdz 100 gadiem. Jūlijā reģistrētas 9 laulības, no kurām – 4 svinīgi zālē, 3 – lietišķi kā juridisks fakts, 1 – dzimtas mājās Lejasciema pagastā, vēl 1 laulību reģistrs sastādīts, pamatojoties uz Velēnas baznīcā noslēgto laulību. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.