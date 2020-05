No sirds priecājamies, ka no 18.maija tiek vērtas kultūras un tautas namu durvis apmeklētājiem. Pakāpeniski atdzīvosies arī dažādas kultūras aktivitātes, kas tiks piedāvātas sabiedrībai nelielu pasākumu, izstāžu, sociālo tīklu akciju/uzsaukumu vai kādā jaunā formātā. Kultūras dzīve bija pieklususi, bet ne apstājusies – vairāk strādāsim pie kino pieejamības novadā, izmantosim audio un video opcijas, organizēsim dažādas aktivitātes un konkursus sociālajos tīklos, piemēram, esam uzsākuši Zelta fonda akciju, kurā no jauna iepazīstinām sabiedrību ar saviem talantīgajiem un vispusīgajiem kultūras cilvēkiem.

Ļausim daļēji atsākt darbu arī pāris amatiermākslas kolektīviem - rokdarbu kopām, lietišķās mākslas pulciņiem un mākslas studijām, kur varam pilnībā nodrošināt distanci un visu sanitāro prasību ievērošanu iekštelpās - vismaz 4 m2 uz cilvēku, vienlaikus telpā atrodoties 3 pulciņa dalībniekiem (atkarībā no telpas platības) vadītāja uzraudzībā.

Nekas vairs nebūs kā agrāk, to apzinājāmies jau ļoti drīz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī. Ar lepnumu varu teikt, ka neesam sēdējuši un gaidījuši labākus laikus, bet strādājuši ar sevi, lai mainītos un pielāgotos jaunajai situācijai. Kultūras pārvaldes darbinieki ir spējuši pilnībā pārprofilēt savu domāšanu. Darbs ar Kārli Anitenu bija ļoti vērtīgs šajā laikā, jo kultūras darbiniekiem ir pilnībā jāmaina ierastais darbības virziens. Tiek izstrādātas arvien jaunas idejas, kas līdz šim šķita nerealizējamas. Arī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde pagājušajā nedēļā notikušajā tiešsaistes seminārā par kultūras dzīvi turpmāk akcentēja, ka “ir jāmainās kultūras darbiniekiem, nevis jāgaida, kad viss atgriezīsies ierastajās sliedēs, un nevajag baidīties aicināt palīgā ekspertus, kuri palīdz šajā pārmaiņu procesā”, kas tikai apstiprina, ka ejam pareizo ceļu, lai pielāgotos un mainītos. K. Anitena padomi, metodes un mūsu darba analīze bija ļoti vajadzīga visiem darbiniekiem un, strādājot visiem kopā, ir pavisam cits efekts un rezultāts. Tas bija iedvesmojoši, motivējoši un ļoti vienojoši visai mūsu komandai šajā laikā.