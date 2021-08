Gulbenes novada mazaizsargāto ģimeņu bērni var saņemt bezmaksas skolas preču komplektus

Lai palīdzētu uzsākt skolas gaitas maznodrošināto, trūcīgo, kā arī krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām aicina pieteikties skolas piederumu komplektiem, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Atbalsta komplektus ģimenes var saņemt izdales punktos visā Latvijā.

Gulbenes novadā komplektus var saņemt biedrībā "Latvijas Sarkanais Krusts" (Gulbenē, Rīgas ielā 65) no pulksten 9.00 līdz 13.00 kontaktinformācija 26118921 (Astrīda Garā), un Rankas "Doktorātā" pirmdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00 un trešdienās no pulksten 12.00 līdz 16.00, kontaktinformācija 29468396 (Svetlana Zīlīte) vai 20265349 (Skaidrīte Pētersone). Latvijas Sarkanajā Krustā kontaktpersona - Alla Kruglova (tālrunis 67686304, e-pasts: alla.kruglova@redcross.lv).

“Nabadzība un sociālā atstumtība vēl joprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir būtisks izaicinājums. Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību,” saka Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Jēkabsone.

Kopš 2014.gada Sabiedrības integrācijas fonds sniedz iespēju saņemt dažādas atbalsta pakas, arī skolas preču komplektus. Pieejami divu veidu skolas preču komplekti – bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem un bērniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Skolas preču komplektos atrodami dažādi individuālie mācību priekšmeti, kancelejas piederumi, penālis u.c. mācībām noderīgas lietas, kā arī mugursoma sākumskolas vecuma bērniem. Kalendārajā gadā katram bērnam pienākas viens komplekts.

“Septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, svarīgi sniegt vienlīdzīgas iespējas mācīties un apgūt jaunas zināšanas ikvienam Latvijas skolniekam. Lai atbalstītu veiksmīgu mazaizsargāto ģimeņu bērnu skolas gaitu uzsākšanu, šobrīd aicinām pieteikties skolas preču komplektu saņemšanai visā Latvijā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Skolas piederumu komplektus var saņemt ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras: atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam; nonākušas krīzes situācijā; vai atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 eiro.

Īstenojot Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, Sabiedrības integrācijas fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā 27 nevaldības organizācijas, reliģiskās organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, arī tādas kā Samariešu fonds, Latvijas Samariešu apvienība, Latvijas Sarkanais Krusts un citas. Partnerorganizācijas nodrošina skolas preču, pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu.

Plašāka informācija par komplektu izdales vietām visā Latvijā: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas