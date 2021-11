Līdz 15.novembrim ir noteikts termiņš, kad pret Covid-19 jāvakcinējas ne tikai publiskajā sektorā strādājošajiem, bet arī privāto uzņēmumu darbiniekiem, kuri ikdienā saskaras ar cilvēkiem. Tātad arī veikalos strādājošajiem. “Dzirkstele” skaidroja, kāda situācija ir laukos un vai nevakcinētu veikala darbinieku dēļ nenāksies slēgt veikalus.



Gulbenes novadā bažām par to, ka nevakcinētu darbinieku pēc varētu slēgt kādu mazo veikalu laukos, šobrīd nav īsti pamata. Veikalu darbinieki lielākoties ir vakcinēti pret Covid-19.



SIA “Latvijas Tirgotāju savienība” Vidzemes reģiona vadītājs Māris Kadiķis saistībā ar “LaTS” veikaliem “Dzirkstelei” atzīst, ka situācija ir labāka, nekā sākotnēji cerēts. “Gulbenes novada “LaTS” veikalos ir vakcinēti vairāk nekā 90 procenti personāla. Daļa darbinieku ir uzsākuši vakcināciju, viens vēl nav izlēmis, ko darīt. Protams, ir arī darbinieki, kuri ir vienojušies izbeigt darba attiecības. Šobrīd “LaTS” veikalu īpašnieki Gulbenes novadā neredz iemeslu slēgt tirdzniecības vietas, kur par pamatu būtu valdības prasība nodrošināt vakcināciju mazumtirdzniecības darbiniekiem,” stāsta M.Kadiķis.

SIA “Latvijas Neatkarīgo tirgotāju kooperācija” attīstības direktors Juris Lamberts “Dzirkstelei” stāsta, ka, apzinot visus Gulbenes novada “Aibe” veikalu īpašniekus, šobrīd situācija ir tāda, ka veikalu pilnīga aizvēršana nedraud. “Šobrīd gan notiek karstas diskusijas ar ministrijām par to, lai pārliecinātu tās, ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju un to apliecina ar vakcinācijas karti, tad šādā gadījumā ļaut darbiniekam veikt darba pienākumus pēc 15.novembra. Ja valdība šo uzņēmēju lūgumu neuzklausīs, tad pēc 15.novembra pastāv iespējamībā, ka kādai no tirdzniecības vietām nāksies samazināt darba laiku vai pat aizvērt veikalu,” saka J.Lamberts.

Savukārt SIA “Iepirkumu grupa” mārketinga direktore Ilze Priedīte stāsta, ka Gulbenē šobrīd ir divi veikali “top!” un “mini top!”, kā arī viens veikals “Labais”, kuros kopā nodarbināti 30 darbinieki, no tiem 23 ir pabeiguši vakcinācijas procesu vai to uzsākuši, savukārt 7 darbiniekiem ir darbnespējas lapas. “Šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie darbinieku motivēšanas vakcinēties un situācija ir būtiski uzlabojusies. Labā ziņa - neviens veikals “top!” netiks slēgts. Ja skatāmies kopumā, tad 3,7 procenti no visiem darbiniekiem šobrīd nav uzsākuši vakcinēšanās procesu,” stāsta I.Priedīte.