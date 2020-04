Gulbenes novadā nopietnus elektroapgādes tīkla bojājumus spēcīgais vējš nav izraisījis

Spēcīgais vējš, kas 16.aprīlī šķērsoja Latvijas teritoriju, vislielākos postījumus izraisījis Latgalē. Pārsvarā bija sarauti vadi elektropārvades līnijās, nolauzti koki, kā arī vējā nesti un elektrolīnijās aizķērušies koku zari, kas izraisīja elektroapgādes traucējumus klientiem. Gulbenes novadā 16.aprīlī tika reģistrēti 10 zemsprieguma un 4 vidējā sprieguma elektrotīkla bojājumi, kurus izraisīja spēcīgais vējš.

“Gatavojoties prognozētajam vējam, AS „Sadales tīkls” strādāja pastiprinātā režīmā, mobilizējot elektromontieru brigādes un specializēto tehniku, kā arī sazinoties ar vietējām pašvaldībām. Nopietnus elektroapgādes tīkla bojājumus spēcīgais vējš nav izraisījis, un elektroapgādes atjaunošanas darbs noritējis veiksmīgi. Saskaroties ar spēcīgo vēju, ir redzams iepriekš veikto elektrotīkla infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas darbu, kā arī uzņēmuma iepriekšējās gatavības iespaids. Jau iepriekšējos gados uzņēmums ir veicis preventīvus darbus, lai mazinātu dabas stihiju ietekmi un uzlabotu elektroapgādi – mērķtiecīgi tiek veikta elektrolīniju trašu tīrīšana, elektrolīniju rekonstrukcija un automatizācijas programma,” skaidro AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova.

Viņa uzsver, ka nelabvēlīgos laika apstākļos un brīdī, kad pēkšņi pazūd elektrība, svarīga ir informētība. Tādēļ AS “Sadales tīkls” aicina klientus portālā www.e-st.lv atjaunot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai vienmēr varētu saņemt informāciju par notikumiem elektrotīklā, kas skar mājokli vai uzņēmumu. “Piemēram, ja vējš izraisīs bojājumu vidējā sprieguma elektrotīklā un AS “Sadales tīkls” rīcībā būs tavs mobilais tālrunis vai e-pasts, informācija par reģistrēto bojājumu un plānoto elektrības piegādes atjaunošanas laiku tiks nosūtīta dažu minūšu laikā ar īsziņas vai e-pasta palīdzību. Ja vēja laikā mājoklī vai uzņēmumā pēkšņi pazūd elektrība, uzreiz nav jāmeklē tālrunis, lai par notikušo paziņotu AS “Sadales tīkls”. Mājaslapā sadalestikls.lv var aplūkot daudzfunkcionālo karti, kurā, ierakstot īpašuma adresi, var redzēt informāciju par elektrības pārtraukumu. Tas nozīmē, ka par to zina arī AS “Sadales tīkls” un tas vairs nav jāpiesaka. Tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās,” informē T.Smirnova.