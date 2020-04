Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 30.marta līdz 2.aprīlim Gulbenes iecirknī saņemta informācija par 28 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi bez fiziski cietušām personām. Reģistrēti trīs sabiedriskās kārtības pārkāpumi, tajā skaitā personas atradušās alkohola reibumā sabiedriskā vietā. Reģistrēta viena velosipēda zādzība, kā arī viena zādzība no tirdzniecības objekta. Laika posmā no 27.marta līdz 1.aprīlim Tirzas pagastā nenoskaidrota persona, brīvi piekļūstot, no garāžas nozagusi velosipēdu. Materiālie zaudējumi - 130 eiro. Policija skaidro apstākļus. 30.martā, izsitot loga rūti, no kāda veikala Gulbenes novadā nozagti vairāki mobilie telefoni. Policija skaidro notikušā apstākļus un precizē zaudējumus, uzsākts kriminālprocess. 30.martā reģistrēta zādzība Lizuma pagastā, kur, sabojājot durvju piekaramo atslēgu, iekļūts mājā un nozagtas dažādas mantas. Materiālie zaudējumi - 390 eiro. Uzsākts kriminālprocess.