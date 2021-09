Gulbenes novadā obligātas vakcinācijas dēļ par darba uzteikšanu izglītības iestāžu vadītājus brīdinājuši atsevišķi cilvēki, aģentūrai LETA pastāstīja Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa.

Viņa norādīja, ka izglītības iestādēs visā novadā tie ir līdz desmit cilvēkiem, kuri ir nolēmuši nevakcinēties un, stājoties spēkā prasībai par obligātu vakcinēšanos, ir gatavi pārtraukt darba attiecības.

E.Kanaviņa stāstīja, ka septembra vidū Izglītības pārvaldes veiktajā aptaujā secināts, ka nevakcinēti ir 20 % izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku. "Pašlaik mēs atkal veicam aptauju, un nedēļas beigās būs zināmi aktuālie dati, jo daļa no viņiem ir sākusi vakcināciju, kāds jau arī ir pabeidzis vakcinācijas kursu," norādīja Izglītības pārvaldes vadītāja.

Runājot par to, kāda ir izglītības iestāžu darbinieku vakcinācijas aptvere, E.Kanaviņa atzina, ka tā esot ļoti atšķirīga, jo esot iestādes, kur visi darbinieki ir vakcinēti, kā arī tādas iestādes, kur joprojām ir krietns skaits nevakcinētu darbinieku. Viņa uzsvēra, ka nevar izdalīt kādu izglītības iestādes tipu, kur vakcinācija būtu zemāka, jo situācija esot gana līdzīga.

E.Kanaviņa pastāstīja, ka Izglītības pārvalde bērnudārzu un skolu darbiniekiem organizējusi informatīvus pasākumus, vairākas reizes notikusi arī kolektīva vakcinācija, kas tieši paredzēta izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī izteiktas pateicības tiem darbiniekiem, kuri jau ir vakcinēti.

Mācību gada pirmais mēnesis klātienes mācībās novada skolās aizritējis stabili. Attālināti mācīties bijušas spiestas vien divu 1.klašu skolēni, kā arī nelielas skolas skolēni.

Kā vēstīts, pēc 15.novembra izglītības nozarē strādājošie darbu klātienē varēs turpināt tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinēšanās sertifikātu, otrdien nolēma Ministru kabinets.

Līdz 15.novembrim mācības, izņemot augstskolās un koledžās, un bērnu uzraudzību klātienē varēs sniegt arī personas, kas pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas Covid-19 RNS testu, pēdējo sešu stundu laikā veikušas antigēna testu vai veikušas rutīnas skrīninga testu, un tas ir negatīvs.

Koledžās un augstskolās studiju programmas nemainīgi turpinās īstenot tikai epidemioloģiski drošā vidē, proti, tiki ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Līdz novembra vidum izglītības iestādes turpinās organizēt nodarbināto testēšanu sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, un nodos attiecīgajai laboratorijai nodarbināto datus.

Vienlaikus valdība noteikusi pienākumu obligāti vakcinēties konkrētām profesijām - izglītībā strādājošajiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem, koledžās un augstskolās studējošajiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem.

Izglītības darbinieki, kuri ir sākuši vakcinācijas procesu ar kādu Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet to nav pabeiguši, tiks nodrošināti ar valsts apmaksāts rutīnas skrīningu līdz 15.novembrim. Savukārt izglītības nozarē strādājošie, kas nebūs sākuši vakcināciju pret bīstamo vīrusu, no 11.oktobra līdz 15.novembrim rutīnas skrīningu segs no saviem personīgajiem līdzekļiem.