Gulbenes novadā oktobrī reģistrē - astoņus mazuļus

Gulbenes novadā oktobrī reģistrēti 8 jaundzimušie. Dzimšanas apliecības saņēma 5 zēni un 3 meitenes. Puisīši nosaukti vārdos: Kristaps, Deniss, Ruslans, Intars, Kevins. Meitenēm doti vārdi: Marta (2 reizes) un Agate. No oktobrī reģistrētiem 24 aizsaulē aizgājušajiem iedzīvotājiem 10 ir vīrieši vecumā no 51 līdz 90 gadiem un 14 sievietes vecumā no 53 līdz 93 gadiem. Oktobrī svinīgi reģistrētas trīs laulības – Staru kultūras namā, Stāmerienas pilī un Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zālē. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.