Gulbenes novadā pārtikas pakas, kuras tagad saņem skolēni, kuri mācās attālināti, gandrīz visas tiek arī izņemtas.

Gulbenes novada vidusskolas direktore Linda Ūdre-Rizga “Dzirkstelei” stāsta, ka, piemēram, Skolas ielā no 215 pakām, neizņemtas paliek apmēram 5-8 kā kurā nedēļā, savukārt Līkajā ielā no 184 pakām pēdējā reizē nepaņēma 4. Pirms tam lielākais neizņemto paku skaits bija 9. “Neizņemtais procents ir ļoti mazs,” saka direktore. Savukārt to paku, kuras netiek izņemtas, produkti tiek izmantoti virtuves vajadzībām.

Lizuma vidusskolas direktore Inese Dambe “Dzirkstelei” apliecina, ka vismaz līdz šim visas pārtikas pakas ir izņemtas. “Paku saturs ir labs. Arī paši bērni, kuri jau lielāki, var sev no šiem produktiem pagatavot ēdienu. Bija atsevišķi daži gadījumi, ka nevēlējās burkānus, kuri bija pakā, jo pašiem tie izaudzēti pietiekamā daudzumā, tad tos atstāja virtuvei. Kopumā vecāki ir apmierināti. Neviens nav teicis, ka būtu sliktas pakas,” stāsta I.Dambe.

Arī Lejasciema vidusskolas direktore Ineta Maltavniece stāsta, ka pārtikas pakas tiek izņemtas. Ir arī ģimenes, kurām jāpalīdz nogādāt tās līdz mājām. Vecāku viedokļi ir dažādi – ir tādi, kuriem labāk tomēr patika pārtikas taloni, kā tas bija pavasarī, bet citi dod priekšroku tieši pārtikas pakām.

Pārtikas pakas katru nedēļu skolas virtuvē tiek komplektētas atšķirīgas katrai nedēļai, lai radītu lielāku produktu daudzveidību un vecākiem atbalstu ēdienu gatavošanā. I.Dambe stāsta, ka, raugoties uz priekšu, atkal ir padomāts par pakas saturu, kas vairāk attieksies uz Ziemassvētkiem. Ja gadījumā kādam vecākam ir kādi pārmetumi, neizpratne vai jautājumi attiecībā par paku saturu, tad lūgums sazināties ar savu skolu, lai atrisinātu neskaidro situāciju.