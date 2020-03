Gulbenes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus komunicēt distancēti

Pirmdiena, 16.marts, Gulbenes novada pašvaldībā sākās ar vairāku stundu ilgu darba sanāksmi.

“Situācija ir diezgan sarežģīta un šķiet pat nereāla, bet mēs esam tajā. Mums ir jāizdzīvo šī situācija, lai maksimāli ierobežotu “Covid-19” izplatību, lai neveidotos vīrusa uzliesmojums, kad medicīnas iestādes netiek galā, kad sāk pietrūkt skābekļa masku. Mums visiem ir jābūt līdzatbildīgiem, lai neizraisītu masveida saslimšanu. Atbildīgam ir jābūt gan katras iestādes vadītājam, gan ikvienam personiski pret otru,” “Dzirkstelei” saka novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Viņš uzsver – vēl ir iespējams kontrolēt vīrusa izplatību, taču, ja izplatība turpināsies, “noteikti ierobežojumi būs vēl citādāki”.

N.Audzišs saka, ka pašvaldība par “Covid-19” satrauktus tālruņa zvanus saņem maz, drīzāk tiekot lietišķi jautāts par to, kā rīkoties pašvaldības iestādēs. Privātpersonas pagaidām zvanījušas neesot.

Ja pašvaldības darbinieks ir atgriezies no ārzemēm, kur bijis darba komandējumā, pašvaldība apmaksā atrašanos divu nedēļu piespiedu karantīnā. Ja pašvaldības darbinieks ārzemēs ir atradies pēc savas iniciatīvas, piemēram, atvaļinājuma laikā, pašvaldība neapmaksās divu nedēļu piespiedu karantīnu. Tā būs jāievēro, rēķinoties tikai ar savām privātajām finansēm. Tajā pašā laikā N.Audzišs bilst, ka, protams, cilvēki nevarēja zināt un paredzēt, ka veidosies šāda ārkārtas situācija.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” stāsta, ka pirmdien, 16.martā, notikusi arī pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēde, kur pārrunāta situācija un tas, lai pie vietas būtu bērni, kuru vecāki ar savu darbu nodrošina sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus.

Iedzīvotājiem - vairāk zvanīt, rakstīt

Daudzi iedzīvotāji ir satraukti par to, kā tagad notiks komunālo maksājumu, dažādu rēķinu kārtošana, jo iestādes un uzņēmumi cits pēc cita ziņo, ka klientus nepieņems.

N.Audzišs iesaka maksimāli censties kontaktēties attālināti - ar interneta palīdzību vai sazvanoties. Viņš aicina šīs prasmes apgūt arī tiem, kuri vēl to nav izdarījuši. N.Audzišs saka – nav runa par to, ka pašvaldības darbinieki baidītos no “Covid-19”. “Galvenais, lai mēs neesam, teiksim, šeit tajā punktā, kurā cilvēki vairāk tiekas un no viena izplata vīrusu visiem pārējiem,” saka N.Audzišs. Svarīgi ir izslēgt iespēju inficēties, tāpēc visu pirmdienas rītu novada pašvaldībā sprieda, kā nodrošināt iedzīvotājiem vajadzīgos pakalpojumus un pasargāt viņus no iespējamām riska situācijām. Bijušas idejas par atliktajiem maksājumiem, par tā saucamajām “maksājumu brīvdienām”, dodot laiku nokārtot saistības ilgākā periodā. Pašvaldības par laikus neveiktiem maksājumiem (piemēram, nekustamā īpašuma nodoklis) pagaidām neaprēķinās soda procentus. To pašu aicinās darīt arī SIA “Alba” un SIA “Gulbenes nami”, ja iedzīvotāji kavēs rēķinu apmaksu.

N.Audzišs aicina ikvienu sekot līdzi informācijai, kas saistās ar pašvaldības iestāžu darbību, un informē, ka vairs klātienē nepieņem apmeklētājus pašvaldības administrācijā un pilsētas un pagastu pārvaldēs. N.Audzišs lūdz izmantot iespēju sazināties ar speciālistiem un iestādēm telefoniski vai elektroniski.

Iestādes slēgtas, darbinieki strādā

Tas, ka ir slēgtas bibliotēkas, ka nenotiek pasākumi kultūras iestādēs, sporta bāzēs, ka nestrādā skolas un to ēdnīcas nenozīmē nekā nedarīšanu. “Katras pašvaldības iestādes vadītājs izvērtē ikviena darbinieka pienākumus un uzdevumus. Darbs jau nenozīmē tikai tiešu kontaktēšanos ar cilvēkiem no ārpuses. Ir darbs ar dokumentiem. Ir iekavēti darbi. Darba devējs kvalitatīvi var pievērsties šā jautājuma risināšanai,” saka N.Audzišs. Piemēram, skolu ēnīcu darbinieki var veikt ģenerālās tīrīšanas pasākumus. N.Audzišs akcentē – ja ārkārtējā situācija valstī neturpināsies ilgāk par 14.aprīli, tad darbs pēc tam ieies normālajā ritmā. “Ja ne, būs vienkārši dīkstāve, par to būs atbildīgs darba devējs,” viņš saka. Nākas arī brīdināt produktu piegādātājus, ka saskaņā ar līgumiem, piemēram, skolu ēdnīcas neizmantos tik daudz produktu kā bijis paredzēts sākotnēji.