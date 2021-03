Saistībā ar Covid-19 slimības uzliesmojumu Gulbenes un Balvu reģionā Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar valsts zinātnisko institūtu "BIOR" īstenos pūļa testēšanu vīrusa noteikšanai, noņemot siekalu paraugus. Analīzes iedzīvotāji varēs nodot bez maksas un pēc brīvprātības principa. Par to "Dzirksteli" informē pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Siekalu testa metode ir daudz vienkāršāka nekā līdz šim izplatītākā, kurā analīzes tika ņemtas ar kociņiem no deguna un rīkles. Turklāt šai paraugu paņemšanā nav jāiesaista medicīnas personāls. Iedzīvotājs to var izdarīt pats, saņemot laboratorisko izmeklējumu komplektu, kurā ir veidlapa, pamācība, kā pareizi siekalas jāsavāc, trauciņš siekalām un spirta plāksnītes dezinfekcijai. To precizitāte ir vērtējama aptuveni 97-98%

Siekalu paraugi (aptuveni 2ml) iedzīvotājam ir jāievāc vislabāk mājās. To ir aizliegts ievākt publiskās vietās. Cilvēks paņem komplektu, dzīvesvietā piepilda piltuvi ar siekalām, aizpilda veidlapu, atnes to atpakaļ vietā, kur tas tika paņemts, un atdod.

Šāda iespēja veikt bezmaksas siekalu testu Covid-19 noteikšanai būs no 2021.gada 9. līdz 12.martam. Atbilde par testa rezultātu iedzīvotājam tiks nosūtīta diennakts laikā.

Gulbenes novada pašvaldībai būs pieejams neierobežots daudzums siekalu testu – atkarīgs no pieprasījuma.

Uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas veikt sava kolektīva testēšanu, aicināti pieteikties, zvanot Gulbenes novada sociālā dienesta sabiedrības veselības speciālistei Ilzei Biseniecei pa tālruni 29417630, norādot uzņēmuma nosaukumu, darbinieku skaitu un kontaktpersonu, tās tālruņa numuru, ar ko sazināties par testu komplektu saņemšanu.

Kā pareizi sagatavoties siekalu testam?

Stingri ieteicams siekalu paraugu ievākt tūlīt pēc pamošanās .

Vismaz 24 stundas pirms siekalu savākšanas nedrīkst lietot alkoholu.

Vismaz stundu, bet vēlams pat 3-4 stundas pirms testa veikšanas nedrīkst ēst, košļāt košļājamo gumiju, dzert; nelietot tādus medikamentus, kā aerosoli mutes dobumam, inhalatori, sūkājamās tabletes kaklam; netīrīt zobus un neskalot muti ar mutes skalojamiem līdzekļiem.

Testu saņemšanas punkti Gulbenes novadā:

Gulbenē, Gulbenes sporta centrā, Skolas ielā 12a

9.martā plkst.8.00-19.00

10.martā plkst.8.00-17.00

11.martā plkst.8.00-19.00

12.martā plkst.8.00-13.00

Pagastu administratīvajā teritorijā (konkrētas vietas tiks precizētas)

9.martā plkst.15.00-19.00

10.-12.martā plkst.8.00-13.00

Siekalu paraugs pašvaldības norādītajās vietās, proti, attiecīgajā vietā pilsētā vai pagastā, kur testa komplekts tika saņemts, jānogādā atpakaļ līdz nākamās dienas plkst.13.00.

Tātad komplektus siekalu testa veikšanai var saņemt attiecīgā testa saņemšanas punkta darba laikā, bet PARAUGS JĀSAVĀC TĀS DIENAS RĪTĀ, kurā plānota siekalu parauga nogādāšana testu saņemšanas punktā.