Gulbenes novada pašvaldība aizņemsies naudu Jaunās ielas pārbūvei

Gulbenes novada pašvaldība aizņemsies no Valsts kases 95 387 eiro uz 15 gadiem,

lai varētu pārbūvēt Jauno ielu Gulbenē – liecina deputātu lēmums novada domes

25.marta sēdē.

18.marta Ministru kabineta sēdē ir atbalstīts Gulbenes novada pašvaldības projekts “Jaunās ielas Gulbenē pārbūve” valsts aizdevuma piešķiršanai 85 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projekta kopējās būvniecības izmaksas plānotas 112 220,02 eiro.

Pārbūve nozīmē 176 metrus garās brauktuves atjaunošanu un nolietotā gājēju celiņa seguma izbūvi, kā arī inženierkomunikāciju lūku nomaiņu, zālienu zonas izveidi no melnzemes un zāliena. “Jaunā iela tiks pārbūvēta posmā no Blaumaņa ielas līdz AS “Sadales tīkls” transformatoram gar mājām Rīgas ielā 19a un Rīgas ielā 25. Objektā ir gan ietves, gan inženierkomunikāciju lūkas,” “Dzirkstelei” skaidro pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Pašvaldība 3.decembrī bija izsludinājusi atklāto konkursu Jaunās ielas pārbūvei Gulbenē – liecina elektronisko iepirkumu sistēmā publiskotā informācija. Šobrīd saņemtie piedāvājumi ir atvērti. Atvēršanas protokols liecina, ka piedāvājumus iesniegušas SIA “8 CBR” ar 99 692,43 eiro līgumcenu un SIA “Rubate” ar 92 743,82 eiro līgumcenu bez PVN.

Projektu pārbūvei ir izstrādājusi SIA “Marten projekti”.

Jaunā iela ir 0,570 kilometrus gara, tai ir melnais segums un C uzturēšanas klase – liecina spēkā esošie pašvaldības saistošie noteikumi “Par Gulbenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību”. Jaunā iela reģistrēta 2003.gadā ar Gulbenes pilsētas domes sēdes lēmumu – liecina arhīva materiāli.

Uzziņai

Gulbenes Jaunās ielas pārbūves projekts atbilda Ministru kabineta 11.februāra noteikumu “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” mērķim – pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgo investīciju projektā iekļauto ielu vai ceļu, u.c. transporta infrastruktūra) attīstībai. Ar nosacījumu: ja investīciju projektā plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 kilometru nepārsniedz 1 000 000 eiro. Jābūt arī akceptam no Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas.

No Gulbenes novada domes 25.marta sēdes materiāliem