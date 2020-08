Gulbenes novada pašvaldībā aktualizē ceļu fonda izlietojumu

Pašvaldības ceļu fonda rezerves izlietojuma plāns šim gadam kopā veido 267 470,20 eiro, tajā skaitā atlikums no pagājušā gada – 49 012 eiro. Par grozījumu izdarīšanu pašvaldības ceļu fonda izlietojumā deputāti nobalsoja (12 “par”, 2 “atturas”, 3 nepiedalījās sēdē un nebalsoja) novada domes 27.augusta sēdē.

Pirms tam 20.augusta finanšu komitejas sēdē pēc deputātes Gunas Pūcītes uzaicinājuma pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis pastāstīja, ka grozījumi ceļu fonda izlietojuma dokumentos vajadzīgi sakarā ar precizējumiem par projektu realizācijas gaitā iztērētajiem līdzekļiem. Lielākoties grozījumi ir saistīti ar pašvaldības iespēju saņemt kredītu Līgo pagasta ceļa Siltais - Ušuri atjaunošanai. Iepriekš bijis paredzēts no ceļu fonda šim ceļam tērēt lielāku summu, tagad tā samazināta.

Šāgada plānā ir: 22 990 eiro izlietojums būvprojekta izstrādei Gulbenes Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas līdz Bērzu ielai; 17 372,51 eiro – pašvaldības līdzfinansējums Gulbenes Blaumaņa ielas pārbūvei, veidojot ietvi no Ošu ielas līdz pilsētas robežai; 22 188,48 eiro grants seguma ceļa Siltais - Ušuri atjaunošanai Līgo pagastā; 6050 eiro – tehniskās dokumentācijas izstrādei Litenes ceļa Sopuļi – Monte - Betona tilts un Lizuma ceļa Velēnmuiža - Augstie kalni - Draudzesskola atjaunošanai; 73 810 eiro – līdzfinansējumam Gulbenes Brīvības ielas pārbūvei no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai; 6560,62 eiro – betona plākšņu līmeņošanai Līgo pagasta ceļam Lapši - Ušuri; 64 110,62 eiro – Gulbenes Baložu ielas rekonstrukcijai; 5449 eiro – būvprojekta izstrādei Šķieneru Dzērves un Rūpnieku ielas pārbūvei; 30 000 – būvprojekta izstrādei Gulbenes Vidus ielas pārbūvei; 18 688,97 eiro – neparedzētiem izdevumiem Gulbenes ielu pārbūvē; 250 eiro – konta uzturēšanai (bankas pakalpojumi).

2021.gada plānā no ceļu fonda rezerves paredzēts: 70 600 eiro – Litenes ceļa Sopuļi – Monte - Betona tilts atjaunošanai; 61 254 eiro – Lizuma ceļa Velēnmuiža - Augstie kalni - Draudzesskola atjaunošanai; 66 604,11 eiro – Gulbenes Brīvības ielas no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai pārbūvei; 20 000,09 eiro – neparedzētiem izdevumiem Gulbenes ielu pārbūvē.

2022.gada plānā no ceļu fonda rezerves paredzēts: 121 658,20 eiro – Stāmerienas ceļa Tehnikums - Lāčauss atjaunošanai; 96 800 eiro – Stradu ceļa Liepulejas – Dālderi - Stāķi pārbūvei.