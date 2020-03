Gulbenes novada pašvaldība atbalsta komersantus

Komersantiem, kuri no pašvaldības nomā mantu un kuri šobrīd ir nonākuši finansiālās grūtībās sakarā ar valstī esošo ārkārtas situāciju COVID-19 dēļ, varēs pretendēt uz atbrīvojumu no nomas maksas par pašvaldības mantas izmantošanu.

Ja tāda vajadzība ir, komersantam ar iesniegumu ir jāvēršas pašvaldībā. To izskatīs un lēmumu pieņems (atbalstīt vai noraidīt lūgumu) pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis. Tā 26.martā domes ārkārtas sēdē vienojās Gulbenes novada deputāti.

Šis lēmums zaudēs spēku, tiklīdz situācija valstī mainīsies un tas atspoguļosies valsts normatīvajos aktos. Šobrīd pašvaldības lēmums pieņemts, pamatojoties uz likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvērtēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību”.

Domes sēdē S.Sīmanis uzsvēra, ka “mērķauditorija ir komersanti, kurus ir skārusi krīze”. Tāpat viņš norādīja, ka runa ir par jebkādas pašvaldības mantas nomāšanu.

Atbrīvojums no pašvaldības mantas nomas maksas ir iespējams tikai uz noteiktu laika periodu. Tas nozīmē, ka pēc krīzes tiks veikts šīs maksas pārrēķins, izslēdzot no summas to laika sprīdi, par kuru nebūs jāmaksā.

Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs vaicāja S.Sīmanim, vai komersantiem, kuri prasa atbrīvot no pašvaldības mantas nomas maksas, tiks prasīts “pierādīt, ka viņus ir skārusi krīze”. S.Sīmanis pauda – pašvaldībā nav tādu speciālistu, kuri varētu izvērtēt, vai komersanta iesniegums ir pamatots. Tiks lūgts, lai prasītājs pamato radušās grūtības.