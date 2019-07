Gulbenes novada pašvaldība atbalsta pašdarbības kolektīvu braucienus uz ārzemēm

Gulbenes novada pašvaldība šogad finansiāli ir atbalstījusi vairāku tautas mākslas kolektīvu ārzemju braucienus ar mērķi uzstāties un gūt pieredzi. Visi šie kolektīvi ar iesniegumiem vērsās pašvaldībā, lūdzot finanšu atbalstu.

Kāds bija šis finansējums, kas to saņēma, kas dalīja? Visus šos jautājumus “Dzirkstele” vēlējās noskaidrot pēc tam, kad uzzināja Lizuma pagasta jauktais koris par iespēju saņemt finansējumu braucienam uz Toronto uzzināja pēdējā brīdī, kad no pašvaldības budžetā šāda veida palīdzībai paredzētā 6000 eiro finansējuma pāri bija palikuši vien 500 eiro. Naudas dalītāja bija kultūras komisija, kura šādu pienākumu veikusi pirmoreiz sakarā ar to, ka tajā brīdī pašvaldībā vakanta bija vecākā padomnieka vieta kultūras jomā.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane informē, ka 2000 eiro braucienam uz Vāciju tika piešķirti Stāmerienas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvam “Poga” un Rankas pagasta folkloras kopai “Ramkas rakstīni”.

2000 eiro braucienam uz Čehiju, kas vēl tikai būs gada nogalē, tika piešķirti Gulbenes kultūras centra jauktajam korim “Harmonija”.

1500 eiro braucienam uz Gruziju tika piešķirti Gulbenes kultūras centra jauniešu tautisko deju kolektīvam “Zelta Rūsiņš”.

500 eiro braucienam uz Kanādu tika piešķirti Lizuma jauktajam korim.

Jau rakstījām, ka tagad pašvaldībā tiek izstrādāts nolikums, lai noteiktu kritērijus tautas mākslas kolektīvu atbalsta saņemšanai no pašvaldības, lai dotos uzstāties ārzemēs.