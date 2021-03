Gulbenes novada pašvaldība cer – puse no summas, siltinot ēku “Stāķi 11”, būs uzdāvināta

Plānots siltināt pašvaldības ēku “Stāķi 11” Stradu pagastā. Par to deputāti jau balsoja 29.oktobra novada domes sēdē.

Projekts paredz iekšējo apkures tīklu izveidi ēkā ar individuālu siltuma uzskaiti, logu nomaiņu, ēkas siltināšanu – informēja pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, piedaloties domes finanšu komitejas 18.marta sēdē.

Viņš cer, ka pašvaldībai izdosies saņemt grantu (finansējuma daļu, kas nebūs jāatmaksā atpakaļ) no akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” un tādējādi pašvaldība nenonāks situācijā, kad tai pašai būs jānodrošina viss finansējums 15 5304,96 eiro bez PVN. Pašvaldība rēķinās, ka tā maksās tikai pusi no šīs summas (to aizņemoties no Valsts kases).

Novada domes 25.marta sēdē deputātiem būs jāvienojas par rīcību pēc siltināšanas darbu veikšanas ēkā “Stāķi 11”. Tad īpašniekam (pašvaldībai) būs jānodrošina, lai apsaimniekotāja (SIA “Gulbenes nami”) kontā katru mēnesi tiktu iemaksāts 1,21 eiro par dzīvokļa platības katru kvadrātmetru. Finanšu komitejas sēdē J.Barinskis, atbildot uz deputātes Gunas Pūcītes jautājumu, pastāstīja – minētajā mājā ir divi divistabu un divi trīsistabu pašvaldības dzīvokļi.

Maksājumi par ēkā veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem būs jāveic līdz brīdim, kad pilnībā būs nomaksāta tā ieguldījuma daļa, kuru šajā projektā nodrošina pašvaldība.

Vēsturiski ēkā “Stāķi 11” ir bijuši astoņi dzīvokļi. Šobrīd viss pirmais stāvs ir piemērots ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai. Līdz ar to pirmais stāvs jau ir pilnībā pārbūvēts – “Dzirkstele” noskaidroja pagasta pārvaldē.

Ir notikuši publiskie iepirkumi un noskaidrots, ka energoefektivitātes uzlabošanas darbus ēkā “Stāķi 11” jāveic SIA “Rufs” par 14 2224,06 eiro līgumcenu bez PVN. Būvuzraudzību par 2500 eiro bez PVN uzņēmusies veikt SIA “RS Būvnieks”.