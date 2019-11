Gulbenes novada pašvaldībā ir uzsākts darbs pie jaunas ētikas kodeksa redakcijas – iekšējiem noteikumiem, kuri būtu saistoši ikvienam šīs pašvaldības darbiniekam. Ir izveidota darba grupa, kuru vada novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Šī darba grupa paredz, ka darbs pie dokumenta turpināsies ne vienu un ne divus mēnešus, bet ilgāk. Informācija par to izskanēja novada domes 31.oktobra sēdē.

A.Caunītis teica, ka vēl nav zināms, kādi būs šie grozījumi, vai pašvaldības mājaslapā vajadzētu publicēt ētikas komisijas lēmumus par ikvienu pašvaldības darbinieku, kurš pārkāpis ētiku. Līdz šim šādi lēmumi tika publiskoti tikai par domes deputātiem. “Jautājums ir par to, cik mēs viņu (ētikas kodeksu – red.) detalizētu gribam. Tam ir jābūt reālam. Tas nevar būt tāds, kuru nevar izpildīt,” sacīja vietējais deputāts, ētikas komisijas priekšsēdētājs Anatolijs Savickis.

31.oktobra domes sēdē deputāti nobalsoja par pirmo grozījumu izdarīšanu ētikas kodeksā un ētikas komisijas nolikumā. Jau rakstījām, ka apzināta vajadzība noteikt ilgāku termiņu, kurā ētikas komisija pieņem lēmumu konkrētā lietā. Līdz šim minimālais termiņš bija 10 dienas, kuru varēja pagarināt līdz 15 dienām. Tagad termiņš būs 30 dienas, bet to drīkstēs pagarināt vēl. Noteikts arī, ka ētikas komisija vairs nedublēs kāda jautājuma izskatīšanu, ja tas jau skatīts citur, kur pieņemts lēmums par saukšanu pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Tāpat paredzēts, ka turpmāk ētikas komisija varētu neierosināt vai pārtraukt lietu, ja uzskatīs – runa ir par mazsvarīgu pārkāpumu. Tādā gadījumā komisija varētu aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. Ētikas kodekss novada pašvaldībā spēkā ir vēl tikai aptuveni vienu gadu.