Gulbenes novada pašvaldība iedzīvotājus atkal aicina iesniegt projektus

Gulbenes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vai biedrībām ir iespēja iesniegt savus pieteikumus par pilsētā vai kādos pagastos realizējamiem vietējo infrastruktūru uzlabojošiem projektiem, kas svarīgi pašiem iedzīvotājiem.

Pērn Gulbenes novada pašvaldība izsludināja pirmo šāda veida līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu, saņēma 45 projektu pieteikumus, no kuriem 36 nodeva tālāk balsošanai novada iedzīvotājiem. Visvairāk balsu ieguva Lejasciema centra laukuma atjaunošanas projekts, ko bija iesniegusi biedrība “Labākai rītdienai”.

Kopš 7.aprīļa atkal ir atvērta šī sabiedrības līdzdalības iespēja, un 29.aprīlī tiešsaistē pašvaldības pārstāvji skaidroja paveikto pēc pērnā gada balsu apkopošanas un informēja par nelielajām izmaiņām šīgada projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtībā.

Tuvāk īstenošanai – apgaismojums Tirzā

Gulbenes novada pašvaldības projektu vadītāja Zane Pūcīte neslēpa, ka pirmā līdzdalības konkursa rezultāti vērtēšanas komisiju bija pozitīvi pārsteiguši. “Balsošanas laikā apstiprinātās 6322 balsis ir ietekmīgs skaitlis, jo pērn Gulbenes novadā bija nedaudz virs 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Procentuāli tas ir liels skaitlis no balsstiesīgajiem. Jau sākumā no sabiedrības tika dzirdētas bažas, ka no pagastiem nebūs iespējams iegūt vairāk balsu kā projektiem no pilsētas, bet, kā redzam, piecniekā iekļuva tikai viens pilsētas projekts,” secina Z.Pūcīte.

Noslēdzoties pērnā gada konkursam, uzsākta projektu realizācija, tika izsludināti iepirkumi uz tehniskās dokumentācijas izstrādēm. Tie noslēgušies šī gada sākumā, un ir noslēgti līgumi ar projektētājiem. Projektēšanas darbi šobrīd ir noslēgušies vienam no sabiedrības atbalstītajiem projektiem – Tirzas centra ielas apgaismojumam, un tam ir jau būvdarbu iepirkums.

Z.Pūcīte informē, ka pārējiem četriem projektiem turpinās projektēšanas darbi un līgumi tiem ir noslēgti līdz maija beigām. “Ja nebūs sarežģījumu, plānots, ka būvdarbi šiem projektiem tiks uzsākti vasarā,” prognozē Z.Pūcīte.

Pieteikumus mudina iesniegt ātrāk

Šīgada nolikumā ir pāris izmaiņu. Realizācijas vietai joprojām ir jābūt pieejamai un publiskai vietai, bet šogad izmainīts ir tas, ka šī vieta var būt gan pašvaldības, gan, saņemot attiecīgu saskaņojumu, arī valsts nekustamais īpašums (ārtelpa vai iekštelpa).

“Tas ir tāpēc, ka iepriekšējā gadā nācās vairākus projektus noraidīt, jo to realizācijas vieta bija uz valsts īpašuma. Nav mainījušies pieteikuma iesniedzēja nosacījumi. To var iesniegt 10 cilvēki, kuri ir deklarēti Gulbenes novadā un ir sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, vai novadā reģistrētas biedrības. Budžets arī šogad ir 110 000 eiro, un katram projektam finansējums nevar būt lielāks kā 20 000 eiro, ieskaitot PVN. Projektu ir iespējams realizēt viena gada laikā kopš apstiprināšanas brīža. Tam ir jābūt saistītam ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša vērtība,” skaidro Z.Pūcīte.

Pieteikumus var iesniegt līdz 7.jūnijam. “Noteikti vajag laikus iesniegt pieteikumus. Ja ātrāk iesniegs, varam vēl palīdzēt un palūgt varbūt kaut ko rediģēt, bet, ja iesniegs pēdējā dienā, tad nevarēsim neko vairs precizēt,” uzsver pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Šīgada nolikumā iestrādāts punkts, kas palīdzēs risināt situāciju, ja gadījumā pirmajā piecniekā iekļūs projekti, kuriem būs vienāds balsu skaits. “Esam pieņēmuši lēmumu, un nolikumā tas ir atrunāts, ka priekšroka tiks dota tam projektam, kurš tiks iesniegts agrāk. Tas varētu būt mudinājums iesniegt savu ideju agrāk,” skaidro Z.Pūcīte.

Viņa atgādina, ka arī šogad ir jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un projekta iesniegums jāiesniedz līdz noteiktajam datumam. Pēc 7.jūnija konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs projektu atbilstību nolikuma prasībām. Ja tās būs ievērotas, projekts tiks nodots trīs nedēļu sabiedrības balsojumam. Pēc rezultātu paziņošanas tiks uzsākti piecu visvairāk balsu ieguvušo projektu realizācijas darbi.

Šogad ir mazliet arī mainījusies balsošanas kārtība, nebūs iespējas aizpildīt balsošanas talonus. Ikviens novadā deklarētais iedzīvotājs, kas sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot elektroniskajā balsošanas platformā “Balso.gulbene.lv” vai arī doties ar personu apliecinošu dokumentu uz kādu no novada bibliotēkām, kur balsojums tiks reģistrēts.

Līdzdalības budžetēšanas otrais projektu konkurss novadā

• Līdz 7.jūnijam jāiesniedz: projekta pieteikums, projekta skice un vizualizācija jeb titulbilde elektroniski “dome@gulbene.lv” vai arī papīra formātā pašvaldībā;

• komisija pieteikumus izskatīs

2 mēnešu laikā;

• pēc tam projekti tiks nodoti sabiedrības balsojumam, kas ilgs trīs nedēļas.

Visa informācija – “Balso.gulbene.lv”.