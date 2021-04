Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā 27.aprīlī bez atsauces uz identificējamu informācijas avotu ir publicēts šāds sludinājums: “29.aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 Rīgas ielā 65a, Gulbenē, nekustamā īpašuma īpašnieks gan iekštelpās, gan ārtelpā organizē tradicionālo ceturtdienu tirdziņu. Laipni aicināti apmeklēt!” Iedzīvotājiem nav saprotams, ko pašvaldības administrācija saprot ar vārdu salikumu “nekustamā īpašuma īpašnieks”.

“Dzirkstele” jau rakstīja par konfliktsituāciju starp ēkas (bijušais “Elvi”) Rīgas ielā 65a īpašnieku SIA “Kalmes 5” un zemes īpašnieku Tomu Kovaču. 15.aprīlī notika vakara tirdziņš, ko rīkoja zemes īpašnieks, nevis SIA “Kalmes 5”. Toreiz SIA “Kalmes 5” pārstāve Līga Adamoviča tirgotājiem paziņoja, ka ēkā vakara tirdziņa vairs nebūs. Pretenzijas viņai paust ieradās zemes īpašnieka brālis Ronalds Kovačs. Savukārt pašvaldības policists Kristaps Vītols secināja – kam pieder ēka, tas ir noteicējs par to.



SIA “Kalmes 5” nepadosies “spiedienam”

“Dzirkstele” jautāja L.Adamovičai, vai viņa kā ēkas īpašniece ir izlīgusi/vienojusies ar zemes īpašnieku. Atbilde bija: “Protams, nē!” Zemes īpašnieks neesot nācis uz sarunām ar savstarpēji pieņemamu piedāvājumu. Pašvaldības administrācijas iesaistīšanos šajā privātajā konfliktā L.Adamoviča uzskata par ļoti aizdomīgu un tādu, kur rodas jautājums: vai kādam pašvaldības administrācijā varētu būt šeit kāda privāta ieinteresētība?

Pašvaldības mājaslapā publicēto paziņojumu (kas nav saskaņots ar SIA “Kalmes 5”) L.Adamoviča uzskata par atbalstu zemes īpašniekam T.Kovačam, kurš konfliktu risina pēc savas izpratnes un no spēka pozīcijām.

L.Adamoviča saka – 29.aprīlī viņa pie sava uzņēmuma ēku īpašumiem (Rīgas ielā 65a un 65) dežurēs jau agri no rīta un neļaus zemes īpašniekam/tā pārstāvjiem patvaļīgi organizēt ienākšanu uzņēmumam “Kalmes 5” piederošajās ēkās. Viņa uzsver, ka tirgus ēkas Rīgas ielā ir ierakstītas zemesgrāmatā uz SIA “Kalmes 5” vārda.

Ko uz sava zemes īpašuma dara T.Kovačs – tas savukārt neesot SIA”Kalmes 5” kompetencē, jo zeme zem firmas ēkām Rīgas ielā 65 un 65a šim uzņēmumam nepieder.





Zemes īpašniekam ir savi argumenti

Tirgus zemes Rīgas ielā īpašnieks T.Kovačs “Dzirkstelei” saka, ka zem ēkām Gulbenē, Rīgas ielā 65 un 65a, zeme viņam pieder jau sen. Ar tirgus ēku īpašnieci SIA “Kalmes 5” jau pirms vairākiem gadiem vairs nav ticis pagarināts zemes nomas līgums. Tam ir juridiskas sekas, ko arī paredz Latvijā spēkā esošie likumi. T.Kovačs par juridiskā strīda risināšanu saka tā: “No mūsu puses viss tur ir diezgan inteliģenti. No tās puses (domāta SIA “Kalmes 5” pārstāvniecība – red.) tur nekas inteliģents nav.”

Tirgus ēkas (būves) un zeme Rīgas ielā iepriekš ir bijis “brīvprātīgs dalīts īpašums”, kas tādā statusā “var pastāvēt tikai zemes nomas laikā”. Vairs nav spēkā esoša zemes nomas līguma un līdz ar to – arī situācija ir pavisam cita, “Dzirkstelei” uzsver T.Kovača juridiskais pārstāvis zvērināts advokāts Jānis Pušpurs. Viņš skaidro, ka uz T.Kovačam piederošā zemesgabala atrodas ēka Rīgas ielā 65a (bijušais “Elvi”), uz kuru SIA “Kalmes 5” ir bijušas īpašuma tiesības līdz 2018.gada 31.decembrim, bet uz tirgus ēku Rīgas ielā 65 - līdz 2019.gada 7.jūlijam. Tagad šie ēku īpašumi ir “atzīstami par zemes daļu un tās īpašnieks uz doto brīdi ir T.Kovačs”, kā to paredz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 34.pants un Civillikuma 1129.9 pants. “Pēc vispārīgā principa uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu (Civillikuma 968.pants),” norāda J.Pušpurs.

“Papildus atzīmējams, ka T.Kovačs, kā zemesgabala un ēku īpašnieks var ar nekustamo īpašumu rīkoties brīvi pēc saviem ieskatiem un SIA “Kalmes 5” nav tiesiska pamata likt tam šķēršļus. Ēku kā zemesgabala sastāvdaļas faktu apstiprina gan Latvijas Republikas normatīvais regulējums, gan to ir atzinusi arī tiesa, kā arī T.Kovača informētās valsts un pašvaldības iestādes – Gulbenes novada dome un Valsts ieņēmumu dienests. T.Kovačs pašlaik ir veicis arī pilnīgu ēku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu par periodu no 2019. līdz 2021.gadam. T.Kovačs plāno attīstīt sev piederošo nekustamo īpašumu, kas nodrošinātu Gulbenes novada iedzīvotājiem gan darba vietas, gan vietu, kur iepirkties pie vietējiem ražotājiem un tirgotājiem,” uzsver J.Pušpurs.



Kā to komentē novada pašvaldība?

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane par pašvaldības mājaslapā publicēto paziņojumu 29.aprīļa tirgus sakarā un par šādas informācijas avotu “Dzirkstelei” skaidro: “Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā vienmēr ir publicēta oficiālā informācija.”

Uz jautājumu, vai kādam pašvaldībā ir personiska ieinteresētība privātā tirgus konfliktā, G.Kalmanes atbilde ir šāda: “Jūs nopietni? Kāda ieinteresētība? Īpašnieks lūdza pašvaldībai padalīties ar šo informāciju ar iedzīvotājiem, lai sasniegtu lielāku auditoriju, jo zināms, ka šis ceturtdienu tirdziņš ir iecienīts. Tā ir pašvaldības atsaucība un sadarbība. Nav jau tā, ka pirmo reizi publicētu informāciju par kādiem notikumiem vai pieejamiem pakalpojumiem Gulbenes novadā, ko neorganizē pašvaldība. Mēs taču esam viens Gulbenes novads, viena kopiena, kur pavisam normāla ir šāda sadarbība.”