Gulbenes novada pašvaldība jau ceturto reizi iesniedz Satiksmes ministrijā projektu Brīvības ielas sakārtošanai

Brīvības ielas Gulbenē atsevišķi posmi joprojām ir kritiskā stāvoklī. “Šobrīd nav lietderīgi ieguldīt līdzekļus ielas posmu remontdarbos, ja pastāv iespēja veikt tās pilnu rekonstrukciju,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

G.Kalmane stāsta, ka Gulbenes novada pašvaldība nupat jau ceturto reizi Satiksmes ministrijā iesniedza projekta pieteikumu Brīvības ielas brūkošo posmu sakārtošanai. “Šogad projektu pieteikumi ir iesniedzami līdz augustam, līdz ar to tikai gada beigās zināsim, vai saņemsim finansiālu atbalstu,” norāda G.Kalmane.

Viņa skaidro, ka, tā kā šī ir tranzītiela, tad būtu pašsaprotami, ka arī atbildīgā ministrija ar savu finansējumu piedalās Brīvības ielas sakārtošanā. Sarunās ar Satiksmes ministrijas un VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vadību Gulbenes novada pašvaldība saņēmusi mutiskus solījumus atbalstīt ieceri finansiāli, taču līdz šai dienai tie reālos darbos nav īstenojušies.

“Ļoti ceram, ka šajā reizē tiksim sadzirdēti un mūsu iesniegtais projekta pieteikums tiks atbalstīts. Jāpiebilst, ka sarunas par Brīvības ielas sakārtošanas nepieciešamību ir bijušas gan speciālistu, gan vadības, gan politiķu līmenī. No pašvaldības pēdējo piecu gadu laikā institūcijām esam rakstījuši arī vairāk nekā desmit vēstules un iesniegumus. Tāpat gan satiksmes ministrs, gan “Latvijas valsts ceļu” valdes priekšsēdētājs arī dabā ir redzējuši, kādā kritiskā stāvoklī ir atsevišķi Brīvības ielas posmi. Turklāt satiksmes intensitāte tieši posmā, kas ved gar veikalu “Beta”, diennaktī ir aptuveni 5000 transportlīdzekļi. Ja nekāda pozitīva rīcība no ministrijas puses attiecībā uz ielas sakārtošanu nesekos, tad mēs joprojām paliekam pie varianta, sākoties ziemas sezonai, slēgt ielu tranzītam. Vasaras sezonā ielu neslēgsim, jo grunts ir, tā teikt, “nomierinājusies”, tā “nestaigā”, bet, mainoties laikapstākļiem, būsim spiesti rīkoties radikāli. Šobrīd nav lietderīgi ieguldīt līdzekļus ielas posmu remontdarbos, ja pastāv iespēja veikt tās pilnu rekonstrukciju. Mēs esam gatavi ielas posma pārbūvei no Bērzu ielas līdz Rīgas ielai – ir gatavs būvprojekts, bet mums ir nepieciešams finansiāls atbalsts arī no valsts. Tiklīdz saņemsim pozitīvu atbildi par šo, tā uzsāksim būvdarbus,” stāsta G.Kalmane.