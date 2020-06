Maija vidū pašvaldība izsludināja atklātu konkursu Brīvības ielas Gulbenē tālākais pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai. Prognozētā līgumcena ir 2 000 000 eiro bez PVN.

Piedāvājumus pašvaldībā gaidīs līdz 4.jūnijam - liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Konkursa nolikumā ir teikts, ka Brīvības ielas tālākā pārbūve notiks saskaņā ar SIA “Marten projekti” izstrādāto būvprojektu. Tas paredz ielas seguma būvdarbus, ceļu apgaismes ierīču uzstādīšanu, ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbus. Līguma izpildes termiņš būs 540 dienas no līguma noslēgšanas, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu meteoroloģisko apstākļu dēļ.

Konkursa paziņojumā nav norāžu, ka projektu paredzēts finansēt no Eiropas Savienības fondiem.

Brīvības ielas tālākās rekonstrukcijas ideja Gulbenes novada pašvaldībā ir jau ilgāku laiku auklēta, ir bijuši varianti investīciju piesaistei, ko realizēt neizdevās. A.Caunītis saka – kamēr nav investīciju, nav skaidri zināms, kad konkrēti projektu varētu īstenot. Viņš bilst, ka tiks mēģināts jau atkārtoti virzīt projektu caur Satiksmes ministriju. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka pašvaldība tomēr cer uz valsts investīcijām “ekonomikas sildīšanai” saistībā ar COVID-19 krīzi. Tādējādi ir cerība, ka šā projekta īstenošanā pašvaldības līdzfinansējuma daļa varētu būt tikai kādi 15 procenti. Pilnībā pašvaldība viena tik apjomīgus darbus Brīvības ielā paveikt nevarēšot. Pilnībā uz savu atbildību pašvaldība gatavojoties sakārtot Vidus ielas posmu. “Tehniskais projekts šīs ielas atjaunošanai ir novecojis, to vajadzēs aktualizēt. Ja būs iespējams saņemt kredītu Valsts kasē, tad Vidus ielu sakārtosim,” saka A.Caunītis.

Par Brīvības ielas tālākās rekonstrukcijas projekta īstenošanu A.Caunītis teic: “Ja ne šogad, tad nākamgad!”

Jāatgādina, ka pašvaldība ir “kaujas gatavībā”, kā saka A.Caunītis, lai turpinātu Brīvības ielas rekonstrukciju. SIA “Marten projekti” sagatavojusi vajadzīgo projektu par 21 000 eiro bez PVN. Brīvības ielas rekonstrukcijā virzienā no Bērzu un Ķiršu ielas tālāk uz Rīgas ielas pusi līdz Parka ielai paredzēts arī nocirst 33 kokus.

Kopumā šajā Brīvības ielas projekta kārtā tiks rekonstruēts posms, kas nedaudz garāks par vienu kilometru. Paredzēts izbūvēt ne tikai kvalitatīvu brauktuvi, bet arī gājējiem un riteņbraucējiem domātu celiņu visā rekonstruējamā ielas posma garumā. Zaļās zonas platums starp ielu un ietvi paredzēts no 2,5 līdz 2,75 metriem, kur vien tas ir iespējams. Šajā zaļajā zonā tiks veidoti apstādījumi – kā tika teikts pagājušajā gadā notikušajā Brīvības ielas tālākās rekonstrukcijas projekta sabiedriskajā apspriešanā. Brīvības ielā posmā no Raiņa ielas līdz Parka ielai tiks atjaunota esošā gājēju ietve un kokus cirst nav nepieciešams.

Brīvības ielas posms no Bērzu ielas Vecgulbenes muižas virzienā iepriekš remontēts 2002.gadā.