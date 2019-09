Pie izlīguma ar sabiedrību tā arī nenoveda trīs stundas ilgā diskusija par Jaungulbenes 142 hektāru “Sila” meža zemes izsoles pabeigšanas nepieciešamību. Šī diskusija notika ceturtdien, 5.septembrī, un to organizēja pašvaldības administrācija.

Diskusijas gaitā bija jūtams – administrācija pat nedomā atkāpties no nodoma pabeigt “Sila” pārdošanu, lai varētu parakstīt līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA “Silvestica Green Forest Latvia”. Un tas – neņemot vērā domē iesniegtos 800 iedzīvotāju parakstus, ar kuriem tiek pieprasīta “Sila” pārdošanas apturēšana.

Sabiedrībā “Sila” jautājums ir izraisījis pietiekami lielu rezonansi. “Dzirksteles” rīcībā ir informācija, ka 29.augustā novada pašvaldību ir apmeklējis arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kura darbinieki izvaicājuši izpilddirektori Lienīti Reinsoni. Ne viņa, ne kāds cits no pašvaldības oficiāli KNAB viesošanās iemeslus neatklāj, bet neapstiprināta informācija liecina – interese bijusi tieši par Jaungulbenes “Sila” izsoli.

Jaungulbenieši pat nepieļauj domu par pārdošanu

Uz 5.septembra diskusiju pašvaldībā bija ieradies SIA “Silvestica Green Forest Latvia” pārstāvis Normunds Bērziņš. Jau rakstījām, ka pašvaldības kontā par “Silu” ir iemaksāti 888 000 eiro. Tā ir nosolītā summa, tāpēc SIA “Silvestica Green Forest Latvia” ir tiesības gaidīt, ka “Sila” zemes pārdevuma līgums tiks parakstīts likumā noteiktajā termiņā.

Diskusijā klāt bija arī vairāki Jaungulbenes rīcības grupas pārstāvji ar kādreizējo Jaungulbenes pagasta padomes priekšsēdētāju Saulcerīti Indričevu priekšgalā. Uz tikšanos bija atnākuši arī astoņi vietējie deputāti – domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, viņa vietnieks Andis Caunītis, kā arī Normunds Mazūrs, Stanislavs Gžibovskis, Ilze Mezīte, Lāsma Gabdulļina, Edīte Kanaviņa, Gunārs Ciglis. Četri citi deputāti, kā viņi paši informē “Dzirksteli”, domei bija adresējuši paziņojumu, ka diskusijā nepiedalīsies, jo savu viedokli ir skaidri pauduši jau 29.augusta domes sēdē. Šie deputāti ir Anatolijs Savickis, Larisa Cīrule, Indra Caune un Guna Pūcīte - viņi visi iestājas par “Sila” izsoles atcelšanu.

“Dzirkstele” klausītāju zālē sastapa arī divus Jaungulbenes iedzīvotājus - divus Dzintarus, kuri uz tikšanos bija ieradušies paši pēc savas iniciatīvas. Dzintars Pluksis sacīja, ka viņam pieder īpašums “Sila” tuvumā. Dzintars Zvirgzdiņš sacīja, ka ir iedzimts jaungulbenietis. Abi vīri uzsvēra, ka tā ir pilnīga patiesība par “Sila” sargāšanu, lai tas vienmēr būtu un paliktu kopīgs tautas īpašums. Dz.Pluksis piebilda – ģimene lepojas un atceras to, ka viņa tēvs pēc kara ir piedalījās “Sila” meža stādīšanā. Otrā pasaules kara laikā bēgļu gaitās vietējie “Silā” esot slēpušies no vāciešiem. “Jaungulbeniešiem tā ir tāda svēta vieta,” sacīja Dz.Pluksis. Abi vīri pauda, ka pat neapsver tādu variantu, ka deputāti varētu ignorēt tautas gribu un balsos par “Sila” izsoles pabeigšanu. Viņi uzskata - “Silam” ir jāpaliek pašvaldības īpašumā. Nepieņemami esot dzirdēt ne tikai par meža zemes pārdošanu, bet arī par to, ka iegūtā nauda netiks izmantota Jaungulbenē. “Mums jau cik gadus Mierakalna kapos nav kapličas! Tādu jautājumu neviens pat nepiemin,” sacīja Dz.Pluksis. Bet tajā kapsētā atdusoties daudzi cilvēki, kuri savā laikā rūpējušies par “Silu”. “Ja mūsu mežs tiks pārdots, viennozīmīgi Jaungulbenē neviens vairs nākamajās vēlēšanās nebalsos par Zaļo un zemnieku savienības deputātiem. Tas ir bez variantiem! Bet līdz šim jaungulbenieši bija šīs partijas lielākie atbalstītāji,” viņš teica.

Diskusijā izskan - ja kas, tiesa pateiks, kā ir pareizi

Diskusiju vadīja A.Caunītis, kurš detalizēti pastāstīja gandrīz vai par katru “Silā” cērtamo koku. Runāja par nepieciešamību kopt mežu, par to, ka ir aizaugušas vietas un ka pašvaldībai nav resursu meža apsaimniekošanas veikšanai.

S.Indričeva aicināja vietējos deputātus pieiet jautājumam “absolūti atbildīgi”. Viņa uzsvēra, ka “ir noskaņota tērēt savas nervu šūnas”. Uzstāšanās laikā S.Indričeva pamatoja savas aizdomas, kāpēc drīzāk tomēr nebija, nevis bija tiesisks ceļš, kādā līdz izsolei tika nonācis Jaungulbenes “Sils”, deputātiem domes sēdēs balsojot un pašiem īsti nesaprotot, par ko balso.

Pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Sanita Mickeviča gan tūlīt norādīja, ka tas viss ir pašas “domes kompetencē” un ka “privātpersonas iniciatīvai šādā gadījumā nav publisko, subjektīvo tiesību elementa”.

“A ko iedzīvotajiem bāzt tur savu degunu?!” komentēja S.Indričeva. Viņa nolasīja savu iesniegumu, kuru ir uzrakstījusi novada domes vadībai un visiem deputātiem. Šajā iesniegumā viņa aicina neapstiprināt “Sila” izsoles rezultātus.

“Dzirkstele” domes vadībai vaicāja, vai tiešām deputātiem atkārtoti tiks likts priekšā balsot par “Sila” pārdošanas pabeigšanu, nesagaidot KNAB un citu kompetentu iestāžu vērtējumu. Ir zināms, ka iedzīvotāji ir sūdzējušies augstākstāvošās institūcijās. A.Caunītis atbildēja, ka dažādām institūcijām pašvaldībā ir gatavotas atbildes un ir mēģināts sniegt izsmeļošu informāciju. “Mēs uzskatām, ka dzīvojam tiesiskā valstī un galavārds jau vienalga pieder tiesai,” teica A.Caunītis.

Kā zināms, 29.augusta novada domes sēdē deputāti vēl nespēja vienoties par “Sila” izsoles pabeigšanu, taču viņi pie lemšanas, visticamāk, atgriezīsies šomēnes kādā no kārtējām domes sēdēm.