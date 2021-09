Gulbenes novada pašvaldība noskaidro, cik izmaksātu Vidus ielas pārbūve

Līdz 1.oktobrim Gulbenes novada pašvaldībā gaidīs piedāvājumus Vidus ielas pārbūvei Gulbenē no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76 saskaņā ar SIA “BM-projekts” izstrādāto būvprojektu par 14850 eiro līgumcenu bez PVN – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.



Uzvarētājam būvdarbi būs jāveic 365 dienās no līguma noslēgšanas brīža.

Pašvaldība līdz 4.oktobrim ir izsludinājusi arī publisko iepirkumu būvuzraudzības veikšanai Vidus ielas pārbūves gaitā.

Jau rakstījām, ka pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu šā projekta realizācijai.

Vidus ielas pārbūve iecerēta 1,6 kilometrus garā posmā. Trīs vietās Vidus ielā ir paredzēts izvietot soliņus jeb atpūtas vietas, kas aprīkotas ar atkritumu urnām: pie piebrauktuves Rīgas ielā 63, kur ir taksometru stāvvieta; aptuveni Vidus ielas krustojumā ar Purva ielu pie skolas; skolas stadiona tuvumā.

Ielas posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai paredzēta betona bruģa gājēju ietves izbūve. Ietve paredzēta 1,70 metru platumā no Bērzu ielas līdz skolas stāvlaukumam un 2 metru platumā no skolas stāvlaukuma līdz Rīgas ielai. Ņemot vērā gājēju kustību, ir paredzēts ieviest braukšanas ātruma ierobežojumus līdz 30 kilometriem stundā pa Vidus ielu no krustojuma ar Brīvības ielu un līdz pat Dzirnavu ielai. Domāts, kā no satiksmes drošības viedokļa risināt situāciju Bērzu un Vidus ielu krustojumā – tas tiks pacelts un darbosies kā ātruma ierobežošanas valnis.