Gulbenes novada pašvaldība noslēgusi līgumu par latvāņu apkarošanu

Gulbenes novada pašvaldība 28.martā noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “City Camping” par Sosnovska latvāņu ierobežošanu Gulbenes novadā pašvaldībai piederošajos īpašumos. Par to informēts pašvaldības mājaslapā.

Pašvaldība informē, ka uzņēmums SIA “City Camping” var veikt Sosnovska latvāņu ierobežošanu un iznīcināšanu arī fizisko un juridisko personu īpašumos, atsevišķi sazinoties un vienojoties ar uzņēmumu.

Uzņēmums SIA “City Camping”” Sosnovska latvāņu apkarošanai izmanto dabai draudzīgo Integrētās audzēšanas skolas izstrādāto metodi, miglojot latvāņus ar selektīviem herbicīdiem, kuri iedarbojas tikai uz latvāni, iekļūstot caur lapām saknē, un to iznīcina. Ar šo metodi latvāņu audzes var iznīcināt 3-4 gadu laikā.

Latvāņu miglošana jāveic agri pavasarī vai pēc pļaušanas, kad lielāko pārziemojušo rozešu diametrs ir 20-25 cm; to ziedēšanas laikā, kamēr nav izveidojušās sēklas; visā latvāņu veģetācijas periodā, apsmidzinot atsevišķi augošās latvāņu rozetes; gadījumā, ja latvāņi ir izziedējuši, tad visefektīvākais paņēmiens ir mehāniski latvānim nogriezt ziedkopas, kad augam izveidojušās sēklas un sānu ziedkopas zied. Nekadā gadījumā šīs nogrieztās sēklas nedrīkst atstāt uz lauka, jo, paliekot uz zemes, sēklas nogatavosies un nākamajā gadā turpinās augt. Nogriežot ziedkopu pareizā laikā, augs neatjaunojas.

Visekonomiskākā metode saimniecībām ar lopiem ir uz latvāņu ierobežošanas laiku veikt ar latvāņiem invadēto teritoriju noganīšanu, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu un sēklu nogatavošanos.

Jāņem vērā, ka daudzu gadu laikā augušie latvāņi atstājuši zemē lielu daudzumu sēklu, kuru dīgtspēja saglabājas 3-5 gadus, līdz ar to, lai veiksmīgi apkarotu latvāņu audzes, šiem pasākumiem būtu jāvelta vairāki gadi.

Kontaktinformācija: SIA “City Camping” valdes loceklis Renārs Bedrītis (tālrunis 28289417, e-pasts: "latvanis2000@gmail.com", "renars.bedritis@inbox.lv").