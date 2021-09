Gulbenes novada pašvaldība pagarina sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursa elektroniskā balsojuma termiņu

2.septembrī notika Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sēde, kurā tika lemts par 2 nedēļām pagarināt elektronisko balsošanu par visām 12 projektu idejām, organizējot to no 6.septembra pulksten 12.00 līdz 20.septembra pulksten 12.00. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

Tātad iedzīvotāji, kuri iepriekš balsoja klātienē vai līdz šim vēl nebija atdevuši savu balsi, varēs to izdarīt elektroniski balsošanas vietnē “Balso.gulbene.lv” atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē deputāti skatīja jautājumu par grozījumu veikšanu Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikumā. Šāda nepieciešamība radās tāpēc, ka šī projektu konkursa vērtēšanas komisija bija saņēmusi informāciju, kā arī konstatējusi situāciju, kas lika apšaubīt godīgu klātienes balsojuma procesa norisi.

Par projektiem var balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tā pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs. Viena persona varēs balsot tikai vienu reizi.