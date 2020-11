Gulbenes novada pašvaldība palielina stipendijas apmēru studentiem

Turpmāk konkursa kārtībā izraudzītajiem studentiem, kuri apgūst Gulbenes novadam akūti nepieciešamas izglītības programmas, pašvaldība maksās ikmēneša stipendiju 80 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (iepriekš bija 75 procentu apmērā).

Tā deputāti ir lēmuši novada domes 29.oktobra sēdē.

Pašvaldība arī vairs neprasīs, lai students, kurš pretendē uz šo stipendiju, iesniegtu rekomendāciju vai raksturojumu no iestādes, kurā mācās.

Šādi grozījumi pašvaldības “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem” ir stājušies spēkā jau ar 30.oktobri.

Jāatgādina, ka paši noteikumi sākotnējā versijā novada domē pieņemti nesen – 30.jūnijā. Stipendiātu izvēle pašvaldībā notiek atklātā konkursā. Lēmumu par atbalstāmajiem studentiem pieņem stipendiju piešķiršanas komisija. Pašvaldība maksā stipendiātam stipendiju reizi mēnesī 10 mēnešus gadā – no septembra līdz jūnijam. Pēc sekmīgas studiju pabeigšanas un attiecīgās specialitātes iegūšanas stipendiātam ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt piecus gadus. Stipendiātam, kurš apguvis 1.līmeņa augstākās izglītības profesionālo studiju programmu medicīnas jomā, ir pienākums iegūtajā specialitātē pašvaldības iestādēs nostrādāt trīs gadus. Minētajos termiņos neieskaita grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.