Gulbenes novada pašvaldība pārrunā jautājumus ar “Maximu”

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs ir ticies ar SIA “Maxima Latvija” vadības pārstāvjiem un pārrunājis uzņēmuma vēlmi veikt veikala “Maxima” pārbūvi Gulbenē, Rīgas ielā. Šajās sarunās klāt bijuši arī deputāti un pašvaldības administrācijas pārstāji.

“Izteicām savas bažas par transporta kustību, par ierobežojumiem, kas varētu rasties, ja pārbūve notiek tādā veidā, kā bija piedāvāts skicēs,” sacīja N.Audzišs. Viņaprāt, “Maxima Latvija” pārstāvji esot sadzirdējusi šīs bažas. Tagad viņi gatavojot savu nākamo piedāvājumu. Esot paredzama vēl viena tikšanās un saruna par šo tēmu.

Deputāts Valtis Krauklis pastāstīja “Dzirkstelei”, ka ar “Maxima Latvija” vadību ir pārrunāta situācijas regulējumu sakarā ar autostāvvietām pie Skolas ielas veikala “Maxima” Gulbenē. Šis jautājums ieguva aktualitāti saistībā ar daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 5/7 pretenzijām, par ko “Dzirkstele” jau rakstīja. Novembra sākumā pie veikala parādījās zīmes, ka stāvlaukumā automašīnas drīkst novietot tikai uz noteiktu laiku, bet naktī – vispār nedrīkst.

V.Krauklis atgādināja uzņēmumam “Maxima Latvija” priekšvēsturi, ka, izveidojot firmas veikalu šajā vietā, bija apsolīts – mājas blakus esošās mājas Skolas ielā 5/7 iedzīvotajiem būs nodrošināta iespēja pa nakti pie veikala novietot septiņas privātās automašīnas. Lai šī vienošanās tiktu pildīta, uzstāja mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Daiga Zvirbule. Deputāts ņēma šo jautājumu savā pārziņā un tagad no “Maxima Latvija” ir saņemts rakstiska piekrišana. Tikai un vienīgi mājas 5/7 iedzīvotāju septiņām automašīnas tiek ļauts atrasties veikala malā (pie iebrauktuves Skolas ielas kvartālā labajā pusē) no pulksten 22.00 līdz 8.00. Šajā sakarā tiks izvietotas īpašas informatīvās zīmes. “Pašlaik ar pilsētas pārvaldi risinām jautājumu, kādas zīmes uzstādīt,” teica V.Krauklis. Iedzīvotajiem no minētās mājas, kuri izmantos šo stāvvietu, savas automašīnas logā būs jāievieto speciāla atpazīšanas zīme.

Pārrunāta tiek arī iespēja Gulbenē būvēt jaunu, daudz lielāku veikala ēku - “Maxima XX vai “Maxima XXX”. Kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem pašvaldības pārstāvji devušies dabā apskatīt iespējamās šāda veikala būvniecības vietas. Tās ir vietas, kur pašvaldība savos plānos ir iezīmējusi kā piemērotas tirdzniecības centru attīstībai. Tomēr pie konkrēta kopsaucēja šajā jautājuma nonākt pagaidām neesot izdevies. N.Audzišs piebilda, ka līdztekus pašvaldība vērtē arī citu uzņēmumu piesaisti lielu tirdzniecības vietu izveidē Gulbenē. Viņš akcentēja, ka Gulbenes novadā pietiekami lielā apjomā tiek maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, salīdzinot ar kaimiņu novadiem. “Tas nozīmē, ka ir salīdzinoši lielas algas. Privātajā sektorā tātad ir virs 1000 eiro (pirms nodokļu nomaksas). Būtu tikai loģiski, ja šo naudiņu, kuru mēs novadā nopelnām, šeit pat arī atstājam,” teica N.Audzišs.