Gulbenes novada pašvaldība piedāvā uzņēmumiem un iestādēm siekalu testus

SPKC pārstāve Ilze Arāja “Dzirkstelei” stāsta, ka veikalā “Beta” kopā jau konstatēti 12 Covid-19 saslimšanas gadījumi. Pārējie saslimšanas gadījumi Gulbenes novadā ir ģimenes kontakti, kā arī slimo iestāžu un uzņēmumu darbinieki, kā arī saslimšana konstatēta sociālās aprūpes centra “Siltais” klientiem. Kopumā 19.martā Gulbenes novadā reģistrēti 20 jauni Covid-19 gadījumi. Sestdien, 20.martā, bija reģistrēti vēl 3 jauni gadījumi, 21.martā - 2.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis “Dzirkstelei” stāsta, ka veikals “Beta” bija slēgts piektdien uz laiku, kamēr speciālisti veica telpu dezinfekciju. “Uzņēmējs cenšas nodrošināt veikala darbību. Ja tikko kaut kas apstājas, tad ir lielākas rindas un drūzmēšanās citos veikalos, un tas arī nebūs labi. Labāk lai ir vairāk tirdzniecības vietu un nenotiek cilvēku drūzmēšanās,” uzskata A.Caunītis.

Pašvaldība nodrošināja ar siekalu testiem ne tikai “Betas” darbiniekus, bet arī piedāvāja iespēju darbinieku ģimenes locekļiem. A.Caunītis aicina ne tikai tirdzniecības uzņēmējus, bet arī citās jomās strādājošos, ja netiek veikts attālinātais darbs, regulāri nodot siekalu testus. “Pašvaldībai siekalu testi palika pāri no kopējās masveida testēšanas. Ja iestāde vai uzņēmums vēlas, lai darbinieki veic siekalu testus, telefoniski jāsazinās ar pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītāju Kristapu Daukstu (nodaļas tālrunis 29426857), lai sarunātu iespēju, kā nodot siekalu testus. Ja kāds būs saslimis, tad labāk to konstatēt, kamēr ir tikai viens saslimušais. Jo ātrāk fiksējam, piemēram, kādu, kas inficējies darba kolektīvā, jo operatīvāk varam reaģēt. Esam uzmanīgi, domājot par drošības pasākumiem, gribas cerēt, ka stāvoklis normalizēsies,” saka A.Caunītis.

Jaunu saslimšanas gadījumu nav

Sociālās aprūpes centrā “Siltais” pagājušajā nedēļā 8 klientiem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Daļa no šiem klientiem ir jau saņēmuši vakcīnu pret Covid-19. Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs “Dzirkstelei” stāsta, ka saslimušajiem ir viegla saslimstības gaita, bez simptomiem. Inficēšanās ar Covid-19 atklāta, veicot iknedēļas testēšanu. Darbinieki arī bija slimi, bet tie jau atgriežoties darbā.

A.Caunītis stāsta, ka šobrīd situācija šajā aprūpes centrā ir stabila. Darba ritms tiek nodrošināts. Klienti, kuri ir inficējušies, ir izolēti no pārējiem. Šobrīd jaunu saslimšanas gadījumu nav. Viņš arī saka, ka klienti pagaidām saņēmuši tikai pirmo poti pret Covid-19.

I.Arāja skaidro, ka vakcīna pret Covid-19 neaizsargā, lai nesaslimtu vispār. “Vakcīna pasargā no smagas saslimšanas gaitas un letāliem iznākumiem. Šobrīd, uzsākoties vakcinācijai, redzam, cik ļoti samazinājusies saslimšana ar Covid-19 ārstniecības iestādēs un arī sociālās aprūpes centros Latvijā. Tagad izvirzās saslimšana darbavietās,” stāsta I.Arāja.

A.Caunītis piebilst, ka Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs strādā visas dežūrgrupiņas un stāvoklis ir stabilizējies, proti, nav konstatēta saslimšana ar Covid-19.

Latvijā turpina cirkulēt jauni Covid-19 paveidi. I.Arāja norāda: “Visiem Covid-19 jaunajiem paveidiem, kas ir Latvijā, ir vieni un tie paši drošības pasākumi: distances ievērošana, attālinātais darbs, nepulcēšanās, tikšanās tikai ar savas mājsaimniecības locekļiem. Tā ir risku mazināšana.”