Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu konkursu un aicina iedzīvotājus līdz 5.augustam izvirzīt tajā savas idejas.

Galvenie noteikumi - ir jābūt desmit domubiedru sastāvam vai biedrībai, ir jābūt idejai par kādu publiskā lietošanā pašvaldībai piederošas ārtelpas vai iekštelpas uzlabošanu vai pilnveidi un šī ideja jāiesniedz pašvaldībai.

Idejas virzītājs Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis uzsver, ka pieteikuma veidlapa ir patiešām vienkārša. Vien jābūt skaidrai iecerei, kuras realizēšanā būtu nepieciešami apmēram 20 000 eiro un kuru var realizēt viena kalendārā gada laikā.

Konkurss ar potenciālu turpinājumu

Pašvaldība piešķīrusi 110 000 eiro budžetu un aicina iedzīvotājus visā novadā – gan pilsētā, gan pagastos būt aktīviem un iesniegt, viņuprāt, būtiskas ieceres, kurām līdz šim nav rasti finanšu līdzekļi vai arī kāda ideja līdz pašvaldībai nekad nav nonākusi.

“Mēs gribam, lai sabiedrība pasaka – šis mums ir svarīgi. Šī ir iespēja sabiedrībai būt aktīvai un ietekmēt pašvaldības budžeta izlietojumu. Tas ir jauns sadarbības veids starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Ja šogad šis konkurss labi norisināsies, nākamgad varam cerēt arī uz lielāku budžetu. Mums ir vēlme lauzt stereotipu, ka iedzīvotāju idejas netiek apstiprinātas un ka deputāti izlems pa savam. Šoreiz par nozīmīgākajiem projektiem balsos pati sabiedrība,” uzsver J.Barinskis.

Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

Viņš arī norāda, ka šī būs iespēja iniciatīvu iesniedzējiem iepazīt, kā šādas ieceres var tikt virzītas, ko nozīmē dokumentācija, kā sastādīt tehnisko projektu, iepirkumus, veikt cenu aptauju. Pašvaldība sola savu atbalstu katras atbilstošās ieceres virzīšanā.

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs arī paredz, ka visas apstiprinātās idejas būs visiem atklātas un, ja kāda paliks “ārpus svītras”, tai ir cerība nākamgad. “Vienalga, vai tas ir bērnu rotaļlaukums vai Gulbenes zīme rotācijas aplī, vai ciematos apgaismojums, vai kādas ielas turpinājums, vai atpūtas vieta, vai ūdenstorni nokrāsot. Varbūt ir kāda ideja, kas nekad nav izskanējusi un kam naudas nekad nav pieticis, šī tad ir iespēja to pateikt,” ikvienu iedzīvotāju iedrošina J.Barinskis.

Kas iedzīvotājiem jādara?

J.Barinskis apliecina, ka atsaucība šobrīd jau ir liela. Cilvēki interesējas, vai viņu ideja atbilst nosacījumiem. “Vēl nepilns mēnesis ir laiks iesniegšanai. Cilvēki droši var zvanīt un nākt pie manis un runāt,” J.Barinskis aicina neatstāt uz pēdējo brīdi iesniegšanu.

Pašvaldības mājaslapā, “Facebook” un “Instagram” kontos un informatīvajā izdevumā ir atrodama informācija, kur viss ir pa soļiem uzrakstīts, kas jādara. “Mēs sagaidām pieteikumus, kuros, protams, ideja ir maksimāli aprakstīta. Vēlams, lai būtu pievienots kāds vizuāls priekšstats, fotogrāfija un galvenais – pamatojums, jo tad mēs visu pievienoto informāciju arī varēsim ievietot balsošanas platformā, reklāmās. Svarīgi, lai arī pirms tam iesniedzēji iegulda savu darbu. Un, ja jau desmit cilvēki būs akceptējuši šo ieceri, tad ticam - tur kaut kam ir jābūt,” saka J.Barinskis.

Kad pieteikumi būs iesniegti, pašvaldībā izvērtēs galvenos kritērijus, nākamo divu mēnešu laikā strādās ar ieceru iesniedzējiem un pieslīpēs idejas pieteikumus un iespējas tās realizēt. Tad būs balsošana. “Varēs balsot gan elektroniski, gan aizpildot balsošanas veidlapu klātienē papīra formātā. Esam darījuši visu, lai tas būtu pieejamāk visiem iedzīvotājiem. Lai var aiziet arī uz bibliotēku vai pagasta pārvaldi un nobalsot,” skaidro J.Barinskis. Katrs novada iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu, varēs balsot tikai par vienu projektu.

“Tā būs arī šo iniciatīvas iesniedzēju iespēja iejusties deputātu lomā brīžos, kad jāsastāda gada budžets un jāizvēlas, vai prioritāte ir rotaļlaukums vai tomēr fasādes nokrāsošana. Izšķiršanās vienmēr ir starp visu. Vajadzību vienmēr ir ļoti daudz. Par ko iedzīvotāji nobalsos, tas tiks īstenots,” sola J.Barinskis.

Plānots, ka pēc balsošanas gada laikā tiks realizēti 5-6 iedzīvotāju izvirzītie un lielāko atsaucību guvušie projekti.

Populārs veids citviet Eiropā

Šādas sadarbības formas starp pašvaldībām un iedzīvotājiem pastāv daudzviet Eiropā. Tā dara gan Polijā Gdaņskā, gan Somijas un Zviedrijas pilsētās. Latvijā šāda iniciatīva līdz šim nav realizēta. Sākotnēji to iniciējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Pērn pirmos soļus iniciatīvas realizēšanā spērusi galvaspilsēta, tomēr process apstājies. Šobrīd to realizē Gulbenes pašvaldība.

“Manuprāt, tā ir ļoti laba ideja. Zinu, ka VARAM vēlas to ieviest visā Latvijā. Mēs, visa pašvaldība un mūsu nodaļa, esam gatavi strādāt pie apņemšanās to realizēt mūsu novadā. Latvijā šī būs pirmā tāda veida sadarbības forma. Priecājos, ka beidzot ir budžets, ka varam ko šādu atļauties. Pirms desmit gadiem pat sapņos nevarējām neko tādu iedomāties, bija tikai izdzīvošanas budžets,” skaidro J.Barinskis.