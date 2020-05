Gulbenes novada pašvaldība šogad puķu pārdevējām neprasīs maksāt nodevu

Visa gada garumā Gulbenes novadā no pašvaldības nodevas par ielu jeb publisku tirdzniecību tiek atbrīvoti amatnieki, mājražotāji, pašaudzēto ziedu, stādu un tamlīdzīgas produkcijas pārdevēji. Arī no tirgotājiem neiekasēs nodevu Zaļajā tirdziņā.

Šādi atviegloti noteikumi būs spēkā līdz pat 31.janvārim. Zīmīgi, ka šī kārtība tiek ieviesta ar atpakaļejošu datumu – 12.martu, kad valstī stājās spēkā COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi. Tā vietējie deputāti ir lēmuši Gulbenes novada domes 11.maija ārkārtas sēdē, grozot pašvaldības saistošos noteikumus “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”.

Ja kāds no minētās kategorijas tirgotājiem tomēr jau ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās, naudu varēs saņemt atpakaļ – tā sola pašvaldība.

Līdz šim saistošie noteikumi “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”, kas pieņemti pirms 11 gadiem un bija jau 15 reizes grozīti, paredzēja - nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu publiskās vietās atkarībā no tirgojamās preces ir no 1 līdz 8 eiro dienā jeb no 15 līdz 120 eiro mēnesī.