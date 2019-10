Otrajā instancē - Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu namā – 26.novembrī atklāti tiks izskatīta SIA “RBSSKALS Būvvadība” un akciju sabiedrības “Citadeles Projekti” civilprasība par naudas piedziņu no Gulbenes novada pašvaldības.

Runa ir par 2016.gada veiktajiem būvdarbiem Baložu ielas viena kilometra garumā Gulbenē. Pašvaldība par to joprojām nav norēķinājusies, jo uzskata veikumu par nekvalitatīvu. Tiesvedība turpinās - to nesen publiski atgādināja pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone.

Jau vēstīts, ka tiesas spriedums pirmajā instancē ir pašvaldībai nelabvēlīgs.

SIA “RBSSKALS Būvvadība” un akciju sabiedrības “Citadeles projekti” prasība pret pašvaldību ir apmierināta daļēji. Vidzemes rajona tiesa Madonā ir konstatējusi faktu, ka Gulbenes novada pašvaldība faktiski tomēr ir pieņēmusi no SIA “RBSSKALS Būvvaldība” veiktos būvdarbus par kopējo apmaksājamo summu 144 174,01eiro apmērā. Līdz ar to tiesa ir lēmusi piedzīt no Gulbenes novada domes par labu akciju sabiedrībai “Citadeles projekti” 192 302,69 eiro. Pirmās instances tiesa ir noraidījusi to prasības daļu, kur ir runa par faktiski veikto darba apmaksas piedziņu attiecībā uz laika periodu no 2016.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 22.jūnijam.

Madonas ceļa daļas (Baložu ielas) rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas bija 1,137 miljoni eiro, no kuriem lielākā daļa ir valsts budžeta finansējums.