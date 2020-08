Gulbenes novada pašvaldība vēlas atslogot deputātu un pārvaldnieku darbu

Lai atslogotu vietējo deputātu darbu, turpmāk atsevišķos standartjautājumos rīkoties ir pilnvarota administrācija.

Tādējādi tā varēs lemt un rīkoties, nesaskaņojot viedokli ar Gulbenes novada domi. Šādi turpmāk tikt izlemta derīgo izrakteņu atļauju piešķiršana.

Deputāti nobalso

30.jūlijā vietējie deputāti novada domes sēdē nobalsoja par šāda pilnvarojuma piešķiršanu administrācijai. Sēdē attālināti piedalījās 14 deputāti, nepieslēdzās sēdei deputātes Guna Pūcīte, Ieva Grīnšteine un Lāsma Gabdulļina.

Pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis 22.jūlijā tautsaimniecības komitejas sēdē skaidroja: “Ir Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē šādu (derīgo izrakteņu piešķiršanas – red.) atļauju uzsniegšanas kārtību. Līdz šim ir bijis, ka dome pieņem lēmumu. Tie ir standarta jautājumi. Ir noteikti kritēriji, atbilstoši kuriem atļaujas tiek izsniegtas.” Paredzams, ka turpmāk derīgo izrakteņu atļauju piešķiršanas jautājumus kārtos pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļa.

Otra jautājumu grupa, kura turpmāk tiek uzticēta administrācijai, skar nekustamo īpašumu lietošanas mērķa noteikšanu novadā. Arī par šādu pilnvarojumu 30.jūlijā novada domes sēdē nobalsoja vietējie deputāti. Tāpat administrācija tiek pilnvarota piešķirt nosaukumus un adreses nekustamajiem īpašumiem.

Jauna pastāvīgā komisija

Vēl deputātu, kā arī pilsētas un pagastu pārvalžu darba atslogošanai pašvaldībā tiks veidota pilnīgi jauna pastāvīgā komisija, kuras kompetencē būs pašvaldības mantas iznomāšana. Par to deputāti nobalsoja novada domes 30.jūlija sēdē. “Šī doma sen jau tapusi un beidzot – līdz priekšlikumam virzīta saistībā ar jautājumiem par zemes iznomāšanu, nedzīvojamo ēku, nedzīvojamo telpu iznomāšanu, kā arī par zivju zvejas tiesību un ūdenstilpju iznomāšanu,” teica S.Sīmanis. Līdz šim šie jautājumi tikuši skatīti domes sēdēs, bet “nav bijuši īpaši diskutabli”, teica S.Sīmanis. Komisija spēšot reaģēt ātrāk. Tiek piedāvāts, ka pašvaldības mantas iznomāšanas komisijā darbotos septiņi cilvēki – pieci no pašvaldības administrācijas, kā arī divi deputāti (Gunārs Ciglis, Normunds Audzišs). Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš vaicāja, kas tādā gadījumā turpmāk slēgs zemes nomas līgumus. Līdz šim to esot darījušas pārvaldes. Pilsētā vien esot 480 zemes nomas līgumi, kuri šobrīd ir spēkā. S.Sīmanis sacīja – to darīšot pašvaldība, ne vairs pārvaldes. G.Āboliņš atgādināja, ka pilsētas un pagastu pārvaldes arī ir pašvaldības sastāvdaļa. S.Sīmanis bilda, ka pārvalžu vadītāji būs tiesīgi kā klausītāji piedalīties jaunveidojamās komisijas sēdēs. G.Āboliņš komentēja, ka tādējādi būs nepieciešams veikt izmaiņas katras pārvaldes nolikumā. Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs piebilda – pārmaiņas būs jāveic arī pārvaldnieku amatu aprakstos. “Izveiksim,” teica S.Sīmanis.