Gulbenes novada pašvaldība vēlas pirkt dronu

Gulbenes novada pašvaldība vēlas iegādāties bezpilota lidaparātu (dronu), kura garantija būtu trīs gadi. Tas nepieciešams zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešanai – liecina elektronisko iepirkumu sistēmā publiskotā informācija.

Sākotnēji tika izsludināts, ka pretendentu piedāvājumus pašvaldība gaidīs līdz 25.jūnijam, taču 16.jūnijā tika nolemts pārtraukt publiskā iepirkuma procedūru, lai veiktu būtiskus grozījumus dokumentos. Tūlīt jau tika izsludināts atkārtots publiskais iepirkums ar pieteikšanās termiņu līdz 30.jūnijam.

Piegādātājs, ar kuru pašvaldība nolems sadarboties, nodrošinās divu pašvaldības darbinieku apmācību darbam ar dronu. Paredzams, ka lidaparāta svaram kopā ar baterijām un propelleriem jābūt ne lielākam par 1400 gramiem. Drona darbības rādiusam jābūt vismaz puskilometram, lidojuma ātrumam – vismaz 56 kilometri stundā. Aparātam jāspēj lidot pusstundu un izturēt gaisa temperatūru līdz 40 grādiem. Pašvaldība norādījusi vēl virkni citu specifisku prasību, kurām ir jāatbilst dronam.

Novada domes 27.februāra sēdē deputāti atbalstīja pašvaldības projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā”. Toreiz kopējās plānotās un attiecināmās izmaksas bija līdz 22 500 eiro, 89 % no projekta izmaksām jeb 20 000 eiro ir Zivju fonda finansējums, bet 11 % jeb 2500 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Pēc iepirkumu procedūras pabeigšanas projekta finansēšanas summas var tikt precizētas.

Drons pašvaldībai ir nepieciešams tās valdījumā esošo publisko ūdeņu apsaimniekošanai. Pašvaldībai jāgādā ne tikai par zivju resursu saglabāšanu, bet tā arī rūpējas “sauszemes daļas labiekārtošanu un nodrošina to sanitāro tīrību, veic teritorijas plānošanu, kā arī nodrošina glābšanas dienestu darbību vietējās pašvaldības apsaimniekotajās peldvietās, kur tas ir nepieciešams” - ir teikts domes sēdes lēmumā. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Gulbenes novadā ir sešas publiskās ūdenstilpes, par kurām atbild pašvaldība: Ludza ezers (Stāmerienas pagastā), Ušura ezers (Jaungulbenes pagastā), Sudalezers (Lejasciema pagastā un daļa Alūksnes novadā), Ādmiņu ezers (Lejasciema pagastā), Lielais Virānes ezers (Tirzas pagastā), Kalmodu ezers (Rankas pagastā), publiskās upes: Gauja (posmā Lizuma pagastā un Lejasciema pagastā posmā no Tirzas ietekas) un Pededze (Litenes pagastā; upes posmā no Alūksnes upes ietekas līdz Aiviekstes upes ietekai).