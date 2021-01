Gulbenes novada pašvaldībai ir noteikumi par trauksmes celšanu

Gulbenes novada pašvaldībai un tās izveidotajām iestādēm tagad ir savs iekšējais normatīvais akts - noteikumi par iekšējās trauksmes celšanu. Tie ir spēkā ar 1.janvāri. Vietējie deputāti par to nobalsoja gada pēdējā domes sēdē.

Pašvaldības izpratnē trauksmes cēlējs var būt jebkurš pašvaldības darbinieks (ieskaitot potenciālos un bijušos darbiniekus). Šis cilvēks ir tiesīgs celt trauksmi par pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par Trauksmes celšanas likumā noteiktajiem pārkāpumiem. Trauksmes cēlējs parasti aizpilda ziņojuma veidlapu, minot izsmeļošus faktus par saskatīto pārkāpumu. Ir jānorāda sava identitāte un kontaktinformācija. Apzināti nepatiesu (melīgu) ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu un par to personu var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Atbildīgā persona saņemto iesniegumu (ar norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums) reģistrē speciāli izveidotā reģistrā un personas datus pseidonimizē. Par pieņemto lēmumu atbildīgā persona informē iesniedzēju trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja iespējamā pārkāpuma izskatīšana nav pašvaldības kompetencē, tā desmit dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūta šo iesniegumu kompetentajai institūcijai pēc piekritības un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.

Domes priekšsēdētājs dod rīkojumu par speciālas komisijas izveidi ziņojuma izskatīšanai pēc būtības.

Visa trauksmes cēlēja sniegtā informācija, kas ļauj identificēt ziņojuma iesniedzēju (personas dati), ir īpaši aizsargājama.