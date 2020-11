Deputāte Larisa Cīrule Gulbenes novada domes 29.oktobra pašā sēdē aktualizēja jautājumu par pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādiem, kuri saglabājas pat tad, ja pašvaldība savus dzīvokļus ir pārdevusi.

Izpilddirektore Lienīte Reinsone stāstīja, ka SIA "Gulbenes nami" ir apkopojusi statistiku par šādiem parādiem. Uzņēmuma valdes locekle Inta Petroniene šajā sakarā “Dzirkstelei” skaidro: “Gulbenes novada pašvaldība ar tai piederošajiem dzīvokļiem ir tiesīga rīkoties kā ar jebkuru pašvaldībai piederošo mantu, ņemot vērā tai likumdošanā noteiktos ierobežojumus. Līdz ar to, ja pašvaldība ir nodevusi dzīvokli īrē kādai personai, kura pieļāva īres maksas un komunālo maksājumu nokavējumu, pašvaldība ir tiesīga šādu īrnieku izlikt no dzīvokļa, vienlaikus lūdzot tiesu veikt nokavēto maksājumu parāda piedziņu. Jebkura pašvaldības dzīvokļa īrnieka parāds nesaglabājas kā apgrūtinājums uz konkrētu dzīvokli, bet ar tiesas spriedumu (ja ir bijusi tiesvedība un starp pusēm nav panākta vienošanās par labprātīgu dzīvokļa atbrīvošanu) tiek atzīts kā konkrētas fiziskas personas parādsaistība. SIA “Gulbenes nami” informē, ka uz 16.novembri 102 bijušajiem īrniekiem ir nenomaksātas parādsaistības 48 530 eiro apmērā. Pēc īrnieka izlikšanas un dzīvokļa atbrīvošanas tā ir pašvaldības, kā jebkura cita dzīvokļa īpašnieka, brīva izvēle - vai dzīvokli no jauna izīrēt citai personai vai to pārdot, izvērtējot tās vajadzību dzīvokli saglabāt konkrētā dzīvojamā mājā un cik būtiski līdzekļi ir nepieciešami dzīvokļa remontam pēc atbrīvošanas vai ņemot vērā citus apstākļus. Jebkurā gadījumā pēc īrnieka - parādnieka izlikšanas no dzīvokļa parāda summa saglabājas kā šī īrnieka nenokārtotās parādsaistības. Savukārt dzīvokļa pārdošanas rezultātā pašvaldības iegūtie naudas līdzekļi ir tālāk izmantojami pēc pašvaldības ieskatiem.”