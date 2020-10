Gulbenes novada pašvaldības policija vispirms brīdina

Gulbenes novada pašvaldības policijas pārziņā ir kontrolēt arī to, vai autovadītāji ievēro apstāšanās un stāvēšanas noteikumus.

Pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” stāsta, ka autovadītāji mēdz pārkāpt apstāšanās un stāvēšanas noteikumus. “Ne vienmēr varam visus piefiksēt, bet šādi pārkāpumi ir. Ja autovadītājs saņem informatīvu lapiņu, kurā nav rakstīts konta numurs, tad tas ir brīdinājums. Ņemot vērā, ka mums ik pa brīdim parādās jaunas ceļa zīmes, mēs praktizējam preventīvo darbu – sagatavojam šādas informatīvas lapiņas, lai autovadītāji, kuri pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus, pievērš uzmanību šai vietai, jo tā ir sodāma rīcība. Protams, par šo pašu pārkāpumu var piemērot arī naudas sodu. Piemēram, pie Gulbīšu parka, kur ir pietura, stāvēt un apstāties ir aizliegts, arī Rīgas ielā ir šāda vieta. Galvenokārt sodu liekam, ja redzam, ka autovadītājs jau otro reizi pārkāpj noteikumus. Ja uzreiz uzliek sodu, tad autovadītāji pārdzīvo, kāpēc nav bijis brīdinājuma,” skaidro M.Didrihsons-Linards.

Arī Skolas ielas daudzdzīvokļu namu pagalmos stāvēt drīkst tikai ar atļaujām. M.Didrihsons-Linards norāda, ka daudzdzīvokļu māju pagalmos pašvaldības policija speciāli nebrauc, bet gan reaģē uz telefona zvaniem. “Piemēram, mājas pilnvarotā persona zina mājas iemītnieku mašīnas, bet, ja redz, ka savu automašīnu novietojis svešinieks, tad izsauc mūs, un mēs liekam informatīvas lapiņas vai arī sodu. Bieži vien autovadītājam no konkrētā daudzdzīvokļu nama ir šī atļauja, bet viņš ir aizmirsis to ielikt mašīnas logā. Un tā notiek ļoti bieži. Bieži ir arī tādi gadījumi, kad autovadītājs, kuram iepriekš uzlikts sods, zvana un ziņo par citiem, un mēs nevaram nereaģēt,” saka M.Didrihsons-Linards.