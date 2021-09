Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursā turpmāk plāno organizēt publisko diskusiju

No iedzīvotājiem tiek saņemti vairāki viedokļi, tāpat arī pretenzijas par situāciju, ka tika anulēts klātienes balsojums sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursā. To “Dzirkstelei” atzīst Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka šī projektu konkursa vērtēšanas komisija bija saņēmusi informāciju, kā arī konstatējusi situāciju, kas lika apšaubīt godīgu klātienes balsojuma procesa norisi. 2.septembrī norisinājās Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursa vērtēšanas komisijas sēde, kurā tika nolemts anulēt visas klātienē reģistrētās iedzīvotāju balsis, savukārt elektroniski saņemtās tiks saglabātas. Tāpat tika lemts par divām nedēļām pagarināt elektronisko balsošanu par visām 12 projektu idejām, organizējot to no 6. līdz 20.septembrim.

Z.Pūcīte “Dzirkstelei” stāsta, ka pretenzijas ir vairāk par to, ka netiek dota iespēja nobalsot klātienē, nevis par to, ka tika anulēts klātienes balsojums. “Cenšamies būt pretimnākoši un saprotami izskaidrot, kādēļ tika pieņemts tieši šāds lēmums. Jāņem vērā arī tas, ka šādu lēmumu (anulēt klātienes balsojumu un pagarināt tikai elektronisko balsošanu) komisija pieņēma, uzklausot arī deputātu viedokļus, tika nolemts, ka no visiem iespējamajiem risinājumiem šis ir visgodīgākais un vissaudzīgākais veids, kā šo nepatīkamo situāciju atrisināt. Nākamgad, organizējot šādu projektu konkursu, domāsim, kā nodrošināt godīgu klātienes balsošanas procesu. Vēlreiz vēlamies paust nožēlu par radušos situāciju. Noslēdzoties šīgada projektu konkursam un domājot par nākamā gada projektu konkursa norisi, nosacījumiem un izmaiņām nolikumā, organizēsim publisko diskusiju, lai uzklausītu iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus,” saka Z.Pūcīte.