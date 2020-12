Gulbenes novadā pēdējās divās nedēļās - 25 COVID-19 gadījumi

Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 660 jauni Covid-19 gadījumi, bet pieci sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Uz 12.decembri Gulbenes novadā pēdējās divās nedēļās reģistrēti 25 gadījumi.

Starp Latvijā mirušajiem viens bijis vecumā no 70 līdz 75 gadiem, divi vecumā no 80 līdz 85 gadiem, bet divi vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8936 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 7,4%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 25 046 cilvēki.

Nacionālais veselības dienests informē, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 77 Covid-19 pacienti. Kopā stacionāros ārstējas 742 cilvēki - 708 ar vidēji smagu slimības gaitu un 34 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 67 pacienti, bet kopumā kopā 2003.